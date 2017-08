Conclusa la 70a edizione Cinema, il film cinese "Mrs. Fang" vince il Pardo d'Oro al Locarno Festival

Il film cinese "MRS. FANG", diretto da WANG Bing, ha vinto il Pardo d'Oro alla 70a edizione del Locarno Festival. La giuria ha premiato un documentario che racconta gli ultimi mesi di vita di un'anziana malata di Alzheimer.Il premio speciale della giuria è andato al brasiliano "AS BOAS MANEIRAS", diretto da Juliana Rojas e Marco Dutra. La miglior regia è per il francese F. J. Ossang, con "9 DOIGTS".Il Pardo per la Miglior Interpretazione va a Isabelle Huppert per "MADAME HYDE", diretto da Serge Bozon, mentre miglior attore è Elliott Crosset Hove per "VINTERBRØDRE", con la regia dell'islandese Hlynur Pálmason.Nella sezione Cineasti del presente il Pardo d’Oro va al bulgaro "3/4", diretto da Ilian Metev.Per "Signs of Life", per la prima volta competitivo, si impone "COCOTE", diretto dal domenicano Nelson Carlo De Los Santos Arias.Migliore opera prima è "SASHISHI DEDA", per la regia della georgiana Ana Urushadze.Nei corti, Pardi di domani, il concorso Internazionale va al portoghese "ANTÓNIO E CATARINA", di Cristina Hanes, mentre il premio svizzero è per "REWIND FORWARD" di Justin Stoneham.Il premio del pubblico, cui concorrono i film presentati in Piazza Grande, è andato alla commedia americana "THE BIG SICK", per la regia di Michael Showalter.