Orso d'Oro a Berlino lo scorso anno Cinema, la regista ungherese Enyedi protagonista al Festival europeo di Lecce La rassegna in programma dal 9 al 14 aprile

La regista premiata a Berlino lo scorso anno

Condividi

La regista e sceneggiatrice ungherese Ildikó Enyedi sarà protagonista del Festival del cinema europeo a Lecce, in programma dal 9 al 14 aprile, in occasione della retrospettiva dei suoi film. Candidata agli imminenti Oscar come miglior film straniero con "Corpo e anima", ha vinto l'Orso d'oro alla Berlinale 2017.La manifestazione, diretta da Alberto La Monica, dedicherà alla regista e sceneggiatrice ungherese la sezione "I Protagonisti del Cinema Europeo", assegnandole l'Ulivo d'Oro alla carriera a seguito di un incontro con il pubblico moderato da Massimo Causo, e presenterà la retrospettiva completa dei suoi film compresa la copia restaurata de "Il mio XX secolo" mostrata in anteprima mondiale in un grande evento alla trascorsa edizione della Berlinale.Ed è con "Il mio XX secolo", sua opera prima, che la regista si aggiudica al Festival di Cannes la Camera d'or e il film viene annoverato tra le migliori pellicole ungheresi di tutti i tempi. Ha partecipato a molti festival, tra cui Venezia nel 1994 in concorso con "Magic Hunter" e Locarno nel 1999 con "Simon magus", film con cui nel 2000 vinse l'Ulivo d'oro proprio alla prima edizione del Festival del Cinema Europeo. Attualmente Ildikó Enyedi è impegnata con "The Story of My Wife: Léa Seydoux" suo primo film in lingua inglese con l'attrice francese Léa Seydoux e il norvegese Anders Baasmo Christiansen.