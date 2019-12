Dati Cinetel Cinema: nel 2019 +14% incassi, +13% presenze, miglior risultato dell'ultimo triennio

A conclusione dell'anno, Cinetel, società che rileva circa il 95% del box office dell'intero mercato, presenta i risultati del mercato del cinema in sala nel 2019, sottolineandone l'esito positivo.Secondo i dati rilevati, in Italia nel 2019 i cinema hanno registrato un incasso complessivo di oltre 630 milioni di euro; per un numero di presenze pari a circa 97 milioni di biglietti venduti. Si tratta, rispetto al 2018, di un incremento di più del 14% degli incassi e di più del 13% delle presenze e, più in generale, del migliore risultato dell'ultimo triennio.Per quanto riguarda le produzioni italiane, incluse le co-produzioni, si evidenzia un incasso di oltre 130 milioni di euro, per un numero di presenze pari a più di 20 milioni di ingressi ed una quota sul totale del 21% circa. Si tratta di un dato, in termini di valore assoluto, che migliora il risultato del 2018 il quale era a sua volta superiore all'anno 2017 di quasi il 24%.I tre film che hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono: "Il Re Leone" (37.5 milioni di incasso), "Avengers: Endgame" (30.2 milioni di incasso) e "Joker" (29.3 milioni di incasso).