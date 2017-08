Terzo lungometraggio della regista Cinema: primo ciak per "Lazzaro Felice", nuovo film di Alice Rohrwacher Si gira a Civita di Bagnoregio, nel Viterbese

Sono iniziate oggi, nei pressi di Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, le riprese di "Lazzaro Felice", terzo film di Alice Rohrwacher, dopo "Corpo celeste" e "Le meraviglie".Racconta una storia divisa tra estate e inverno, tra campagna e città.In "Lazzaro Felice", Alice Rohrwacher, che ha anche scritto la sceneggiatura, torna a collaborare con il direttore della fotografia Hélène Louvart, nota per i suoi lavori al fianco di Wim Wenders e Claire Denis.Nel cast Sergi Lopez, Alba Rohrwacher, Nicoletta Braschi e molti non professionisti.