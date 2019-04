Centinaia di casi di infezioni e malformazioni causate dalla pratica Circoncisioni clandestine, stimate 2-3mila l'anno in Italia Serve un provvedimento nazionale che inserisca la pratica nei Lea, o comunque la garantisca a prezzi accessibili, dice Mustafa Qaddurah, pediatra e dirigente del Centro Islamico di Roma

Il fenomeno delle circoncisioni clandestine riguarda migliaia di bambini ogni anno e può essere risolto solo con un provvedimento nazionale che inserisca la pratica nei Lea, o comunque la garantisca a prezzi accessibili. Lo afferma Mustafa Qaddurah, pediatra e dirigente del Centro Islamico di Roma, commentando il caso di Genova , che segue di pochi giorni uno analogo a Reggio Emilia . "Al momento, tranne qualche eccezione, la circoncisione per motivi religiosi può essere fatta solo privatamente, al costo di migliaia di euro - spiega il pediatra -. Questo porta migliaia di famiglie, che non hanno i mezzi per pagare o per tornare a farla nei paesi d'origine, a rivolgersi a ciarlatani che chiedono poche decine di euro.Noi come Centro Islamico di Roma ma anche diverse altre realtà chiediamo da tempo che ci sia un intervento del ministero della Salute, come l'inserimento nei Lea, che è l'unico modo per risolvere il problema". Quest'anno è già il secondo caso, sottolinea l'esperto, che si aggiunge a quello dello scorso dicembre a Monterotondo, in provincia di Roma. Alcune stime parlano di 2-3 mila circoncisioni clandestine effettuate ogni anno in Italia. "Pian piano il fenomeno sta venendo allo scoperto, anche per la maggiore conoscenza da parte dei medici e delle autorità - spiega - ma c'è comunque una grande percentuale che non emerge. Ai bambini che muoiono si aggiungono quelli, e sono centinaia ogni anno, che arrivano al pronto soccorso con malformazioni o infezioni causate dalla pratica che spesso portano a danni permanenti".