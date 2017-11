Ciri (Torino) "L'ambulanza non c''è", ma non è vero: Asl deferisce medico Accusato di negligenza un medico del pronto soccorso che ha costretto un giovane padre a trasportare la figlia con la propria auto in un altro ospedale. La bimba, 6 anni, aveva ingerito la pila di un orologio e necessitava di un'operazione chirurgica

L'Asl To4 ha deferito alla Commissione di disciplina, per l'avvio di un procedimento e l'adozione dei provvedimenti del caso, il medico del pronto soccorso dell'ospedale di Ciri che ha costretto un giovane padre a trasportare con la propria auto la figlia che stava male e necessitava del trasferimento in un altro ospedale. Lo rende noto la stessa Asl, che accusa il medico di negligenza per "l'assoluta inosservanza delle linee guida e delle procedure di pronto soccorso".Il caso, portato alla ribalta da Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera, risale al 28 ottobre. La bimba, 6 anni, aveva ingerito la pila di un orologio. Ne viene disposto l'invio al Regina Margherita, dove sarà sottoposta a due interventi chirurgici. E dove arriva sull'auto del padre, perché secondo il medico l'ambulanza non c'era. L'Asl To4 ha avviato un'indagine interna e verificato che, invece, l'ambulanza era disponibile."Le scuse sono doverose come il sottoporre il medico a procedimento disciplinare", commenta su Facebook l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta. "Detto questo, non posso e non voglio dimenticare che ogni giorno la sanità del Piemonte eccelle e presta soccorso nell' emergenza/urgenza a migliaia di pazienti senza fare notizia - osserva ancora Saitta -. Ma ha fatto bene Massimo Gramellini sulla sua rubrica del Corriere della Sera a segnalare questo spiacevole episodio. Ci tengo a dire che la bambina ancora ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita sta meglio, è questo l'importante".