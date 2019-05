Una vita per la politica Amministrative, Ciriaco De Mita rieletto sindaco di Nusco a 91 anni E' il secondo mandato per l'ex leader democristiano

A 91 anni Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco a Nusco, il piccolo comune dell'Alta Irpinia dove nacque il 2 febbraio del 1928 e dove risiede da sempre.L'ex leader democristiano inizia così il secondo mandato consecutivo come primo cittadino, sconfiggendo l'avversario Francesco Biancaniello a capo della lista "Ricominciamo da Nusco".Ciriaco De Mita comincia la sua carriera politica nel 1956, quando viene eletto consigliere nazionale della DC al congresso di Trento, e nel 1963 è eletto deputato per la prima volta per il collegio di Benevento, Avellino e Salerno. Raggiunge l'apice del potere politico negli anni ottanta, quando diventa presidente del Consiglio dei ministri. TRa le altre cose, è stato segretario nazionale e poi presidente della Democrazia Cristiana e quattro volte ministro, deputato dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008, eurodeputato dal 1999 al 2004 (è contemporaneamente deputato ed eurodeputato, analogamente a Franco Marini) e dal 2009 al 2014, quando diventa per la prima volta sindaco della 'sua' Nusco.