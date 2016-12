Emergenza terrorismo Città blindate per Capodanno, accesso vietato ai tir in centro, ingressi alle piazze "presidiati" A Roma confermati i dispositivi di sicurezza del Giubileo, rinforzando una serie di obiettivi come i centri commerciali e i mercati. A Milano invece per accedere a Piazza Duomo si dovrà "passare da sette ingressi presidiati"

Sarà un Capodanno blindato in tutta Italia. Dopo l'attacco di Berlino, le forze dell'ordine si preparano a gestire i festeggiamenti in uno stato di massima allerta.sorvegliata speciale. Nella Capitale già da prima di Natale, la polizia stradale ha potenziato i controlli sui tir in ingresso in città e il prefetto, Paola Basilone, ha deciso la regolamentazione degli «orari delle operazioni di carico e scarico merci». In generale, sono stati confermati i dispositivi di sicurezza del Giubileo, rinforzando una serie di obiettivi come i centri commerciali e i mercati.per poter accedere a piazza Duomo la notte di Capodanno e assistere al concerto di Mario Biondi si potrà passare da "sette ingressi presidiati da uomini e da strutture" delle forze dell'ordine. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Milano a cui ha preso parte anche il ministro dell'Interno Marco Minniti. "Il ministro - ha aggiunto Sala - ha dato un giudizio positivo per la sicurezza del 31 dicembre e del concerto", quindi dopo l'incontro di oggi "non ci saranno grandi cambiamenti".disposizioni straordinarie per la sicurezza e l’ordine pubblico in piazza San Carlo, teatro dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Le aree circostanti la piazza saranno delimitate con betafence anticamion, per prevenire l’intrusione di mezzi pesanti, sulla scorta dell’insegnamento degli attentati di Nizza e Berlino. I betafence anticamion erano già stato adottati in estate in occasione della mega manifestazione del Salone del Gusto nel parco del Valentino, subito dopo la strage di Nizza.Anche amisure di sicurezza straordinarie. Nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza il prefetto Maria Gerarda Pantalone ha infatti deciso di innalzare i livelli di sicurezza proprio per la notte del 31 dicembre. Osservati speciali tir e mezzi pesanti, ai quali saranno vietati l'accesso e la circolazione nel centro urbano fino all'8 gennaio. Su modello di quanto deciso a Milano, barriere anti camion (new jersey e fioriere) saranno installate lungo i perimetri delle aree dove si concentreranno le persone durante la notte di San Silvestro, che saranno presidiate dalle forze dell'ordine. Particolare attenzione alla zona della città dove sorgono i grandi alberghi, a tutto il Lungomare e a piazza del Plebiscito.Obiettivo numero uno a, come nelle altre principali città italiane, rendere off limits il centro storico ai mezzi pesanti non autorizzati, proprio per scongiurare azioni come quelle nella capitale tedesca o sulla Promenade des Anglais. Per questo motivo già dalla mattina del 31 i varchi di accesso saranno controllati con massima attenzione, mettendo in campo tutte le risorse disponibili. Verifiche che vedranno all'opera le varie forze dell'ordine e che andranno avanti per tutta la giornata, in particolare proprio fuori dagli orari prestabiliti per le normali operazioni di carico e scarico. Il personale in servizio - i singoli compiti saranno assegnati durante un tavolo tecnico in programma in questura - dovrà tenere sotto controllo i tanti obiettivi sensibili del centro: per evitare falle nel sistema di sicurezza sono previste verifiche sul corretto funzionamento dei piloni automatici e delle telecamere di sicurezza installati presso alcuni varchi.In piazza San Carlo asi potrà accedere da cinque varchi presidiati da polizia e carabinieri: tutti gli spettatori del concerto di fine anno dovranno superare i controlli con il metal detector. Per tutta le serata saranno in servizio le unità di pronto intervento antiterrorismo, sia di polizia sia di carabinieri, i cani antiesplosivo e molti agenti in borghese. Anche gli accessi del parcheggio sotterraneo di Gtt saranno sorvegliati.Definiti a, nella riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, gli ultimi dettagli delle misure che garantiranno la sicurezza delle manifestazioni e degli eventi programmati in città per la serata di San Silvestro, in particolare per il tradizionale concerto in piazza Maggiore e per il Genesi Festival organizzato alla Fiera di Bologna. Tra le misure previste ci sono la completa blindatura dell'area sensibile, l'impiego degli uomini dei reparti speciali di Polizia e dei tiratori scelti e altri servizi mirati. Durante la riunione del Comitato, presieduta dal prefetto Ennio Mario Sodano, è stato rivolto ai cittadini e ai turisti l'invito "alla massima collaborazione con le forze dell'ordine", affinchè "i festeggiamenti si possano svolgere in serenita'".i dissuasori di cemento armato, già installati a protezione delle aree dove sono previste le principali manifestazioni, saranno istituiti posti di controllo fissi. Lo ha deciso il tavolo tecnico che si è tenuto oggi in questura. A vigilare sul Capodanno saranno oltre 100 agenti fra polizia e carabinieri con i militari della guardia di finanza e agenti della Municipale. Chiuse al traffico le principali strade del centro storico. A piazza Dante sarà allestito una sorta di check point di controllo per i veicoli autorizzati a entrare nell'isola pedonale. Controlli anche per i pedoni con nuclei cinofili e artificieri a ogni accesso. In servizio anche le due nuove speciali unita' antiterrorismo.