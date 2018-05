Kanepi Piccola città estone mette la cannabis sullo stemma

Il consiglio municipale della cittadina estone di Kanepi ("canapa") ha approvato con 9 voti contro 8 il nuovo simbolo della città che sarà esposto sullo stemma e sulla bandiera locali. Anche nella votazione online la maggioranza dei residenti hanno votato per il simbolo della cannabis.Il simbolo non c’entra però nulla con la droga: le leggi estoni in materia sono molto severe e puniscono severamente lo spaccio e il possesso di qualsiasi sostanza stupefacente. Anche il possesso di una piccola quantità di marijuana per consumo personale è soggetto a una multa salata.La cittadina di Kanepi nell’Ottocento è stata il luogo di coltivazione industriale e lavorazione di canapa per la produzione di tessuti e olio di canapa.