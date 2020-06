Covid Center Civitanova Marche, resta un solo paziente: chiude "l'astronave" anti-coronavirus La struttura ha ospitato sinora al massimo tre pazienti contemporaneamente

Il Civitanova covid center

C'è rimasto un solo paziente al Covid Center di Civitanova Marche, definita la 'astronave' da 12 milioni di euro e 84 posti letto ideata da Guido Bertolaso sul modello dell'ospedale della Fiera di Milano.Il malato, che ha un doppio tampone negativo, sarà trasferito domani in altra struttura e il Covid Center chiuderà alle 20. Sarà attivata una sorveglianza armata e antincendio per la struttura realizzata nella Fiera di Civitanova.L''astronave", per la cui realizzazione sono state raccolte donazioni private, ha ospitato sinora al massimo tre pazienti.Secondo l'aggiornamento quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l'emergenza sanitaria nelle Marche, sono 57 i pazienti complessivamente ricoverati negli ospedali 'Covid-19' delle Marche, 8 meno di ieri, mentre sono saliti a 4.447 quelli dimessi o guariti, 9 in più nelle ultime 24 ore.Nelle terapie intensive sono assistite 5 persone (-3 rispetto a ieri), 7 nelle aree di semi-intensiva (-1), 20 nei reparti non intensivi (+1) e 25 nelle degenze post acute (-5); inoltre, sono 91 gli ospiti nelle altre strutture territoriali della regione (-7). Rispetto a ieri c'è un positivo in più in isolamento domiciliare (1.246), mentre le vittime dall'inizio della crisi sono 988.