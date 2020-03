POLITICA

Il contagio nei palazzi È di Lodi il primo parlamentare italiano positivo al coronavirus. Misure di sicurezza a Montecitorio Si tratta di Claudio Pedrazzini. ​Gli uffici della Camera hanno provveduto ad avvisare i deputati che sono ritenuti in contatto stretto con Pedrazzini, ache per il loro posto in Aula, che non parteciperanno alla seduta di oggi

È di Lodi, il primo parlamentare italiano positivo al Coronavirus. È Claudio Pedrazzini, deputato del gruppo misto dell'area "Cambiamo!" guidata dal governatore della Liguria Giovanni Toti.



"Sto bene, solo qualche linea di febbre'', dice Pedrazzini alle agenzie.



​Gli uffici di Montecitorio hanno provveduto ad avvisare i deputati che sono ritenuti in contatto stretto con Pedrazzini, ache per il loro posto in Aula, che non parteciperanno alla seduta di oggi.



