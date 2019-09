La notizia diffusa su Facebook Clima, 12enne manifesta da solo in piazza nel Foggiano A raccontare della protesta "isolata" del ragazzino è stato il sindaco del paese in provincia di Foggia

Ha 12 anni e con un cartellone, su cui ha disegnato una torta farcita con la plastica, questa mattina ha manifestato da solo in piazza a Stornarella contro i cambiamenti climatici, in occasione del Fridays For Future. A raccontare della protesta "isolata" di Potito è Massimo Colia, il sindaco del paese in provincia di Foggia.Sul proprio profilo Facebook il primo cittadino ha scritto: "È ammirevole vedere quanto sia sensibile un bambino di 12 anni che da solo si è appostato in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici, così come stanno facendo migliaia di studenti, oggi,in tutta Italia per aderire al terzo Global Strike For Future".La protesta del 12enne ha attirato anche l'attenzione del governatore pugliese Michele Emiliano il quale, rilanciando il post del sindaco su Facebook, ha scritto: "Potito è il mio eroe pugliese di questo #Fridaysforfuture". "Potito - aggiunge il primo cittadino di Stornarella - ha disegnato su un cartellone una mano tesa che regge una torta farcita di plastica. Mi sono fermato a complimentarmi con lui egli ho chiesto le ragioni che lo hanno portato ad aderire a questa iniziativa. Mi ha risposto: 'noi siamo figli di questa terra e con il nostro comportamento la stiamo avvelenando, e non può esistere che un figlio avveleni sua madre". "Dovremmo - chiosa Colia - prendere esempio da Potito".