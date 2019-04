Bruxelles Clima, Greta agli eurodeputati: svegliatevi, la nostra casa sta crollando La giovane attivista: "Notre-Dame sarà ricostruita. Spero che le nostre fondamenta siano ancora più solide ma temo non sia così"

"Ci dovete ascoltare, noi non possiamo votare, siete voi che dovete votare per noi, per i nostri figli e i nostri nipoti". Lo dice Greta Thunberg, rivolgendosi ai componenti della Commissione Ambiente del Parlamento europeo. "Svegliatevi e rendete le nostre richieste possibili", ha aggiunto.L'intervento della giovane attivista per il clima, che si è commossa in un passaggio del suo discorso, è stato più volte applaudito dai deputati. "La nostra casa sta crollando e i nostri leader devono agire in modo coerente, perché adesso non lo stanno facendo", ha detto."Il mondo ha assistito con orrore e enorme dolore all'incendio di Notre-Dame ma questa sarà ricostruita. Spero che le nostre fondamenta siano ancora più solide ma temo non lo siano", ha sottolineato Greta Thunberg. "La nostra casa sta crollando e il tempo stringe e niente sta succedendo. Bisogna pensare come se dovessimo costruire una cattedrale, vi prego di non fallire". E ancora: "Vorrei che agiste come se la vostra casa fosse in preda alle fiamme, quando la tua casa è in preda alle fiamme devi essere mosso da qualcosa che deve assomigliare al panico".