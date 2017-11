Mercati ​Clima di vendite in borsa, banche giù

di Paolo Gila Non c’è panico ma il ritorno della volatilità sui listini - per la discesa del prezzo del petrolio e per i dubbi sulla riforma fiscale statunitense, che non corrisponde a quanto annunciato e sperato – ha fatto scattare una serie di vendite.A metà seduta Milano cede un punto e mezzo, affiancata da Francoforte a - 1 e 30% mentre Londra e Parigi frenano di poco più di mezzo punto.A Piazza Affari vengono colpite soprattutto le banche. Carige cede il 9% nel giorno in cui il Cda è chiamato a varare un aumento di capitale da 560 milioni di euro. Credito Valtellinese lascia sul terreno oltre l’8% e MPS con il suo calo del 4% ha toccato il suo minimo storico.Deboli anche gli energetici con Saipem a -4%. Rimbalzano invece Leonardo e Telecom. Tra gli industriali Fiat perde quasi il 3%.Continua invece ad apprezzarsi l’euro, stimato a quota 1,18 e 55 contro dollaro e a 0,90 contro sterlina.