Purghe a Pyongyang Cnn: è detenuto ma vivo l'ex inviato nordcoreano per gli affari Usa I media di Seul avevano riferito dell'esecuzione di Kim Hyok-chol dopo il fallimento del summit di Hanoi fra Kim Jong-un e Donald Trump

Condividi

Kim Hyok-chol, l'inviato speciale nordcoreano per gli affari Usa, è vivo e in stato di detenzione: lo riporta la Cnn, "correggendo" la versione del Chosun Ilbo, il principale quotidiano di Seul, secondo cui l'ex ambasciatore a Madrid era stato giustiziato per il fallimento del summit di Hanoi con l'accusa di spionaggio per conto degli Usa.Secondo diverse fonti familiari, Kim è sotto indagine per il ruolo avuto in Vietnam, al secondo summit tra Kim Jong-un e Donald Trump. Summit che si è risolto in un niente di fatto.Anche l'interprete del "supremo leader", Kim Song Hye, è detenuta e sotto indagine.