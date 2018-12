Svalbard, rapina in banca: la prima nella storia dell'arcipelago Sull’isola vivono 2 mila residenti che si conoscono tra di loro

Condividi

Sulle Svalbard, mille chilometri dal Polo Nord, è avvenuta la prima rapina della storia delle isole dell'arcipelago del mare Glaciale Artico. Si tratta di una rapina a mano armata di una banca locale. Un uomo, armato di una pistola, ha fatto irruzione nell'istituto di credito ed è scappato via con un bottino di circa 8 mila euro. La polizia locale ha acciuffato il bandito poco dopo. Il rapinatore è stato identificato come un cittadino russo di 29 anni, arrivato sull’isola come turista. Per lui è stato disposto il fermo per 4 settimane in attesa del giudizio. Dovrà rispondere di rapina a mano armata e porto illegale delle armi. Sull’isola di Svalbard vivono 2 mila residenti che si conoscono tra di loro.