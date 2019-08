Guerra commerciale Coldiretti, porti chiusi al Made in Italy con una perdita di mezzo miliardo di euro Sono tanti i prodotti italiani, dal pomodoro ciliegino al riso, che non vengono esportati a causa della burocrazia e delle norme sanitarie introdotte all'estero con grave danno all'export

di Tiziana Di Giovannandrea Il fermo a tavola del Made in Italy nel mondo arriva non solo dai dazi ma soprattutto dalle barriere sanitarie e burocratiche tirate su nei confronti dei prodotti agroalimentari nazionali. Si va dal pomodoro ciliegino bloccato alle frontiere con il Canada allo stop al riso nostrano in Cina. Freni che costano almeno mezzo miliardo di euro l'anno all'export nazionale.Questo è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sul Dossier realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole sugli ostacoli che in molti Paesi impediscono l'accesso alle esportazioni di cibi e bevande nostrane.Si tratta - sottolinea la Coldiretti - di blocchi alle esportazioni e misure restrittive giustificati ufficialmente dal rischio della diffusione di malattie e parassiti delle piante ma che non trovano spesso riscontro nella realtà e coprono invece politiche protezionistiche. Un freno all'export agroalimentare nazionale che è in aumento del 6,7% nei primi cinque mesi del 2019 dopo aver raggiunto nel 2018 il valore record di 41,8 miliardi di euro secondo l'analisi della Coldiretti su dati Istat.Ci si trova di fronte ad una vera e propriache - precisa l'associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana - nasconde spesso la volontà di difendere degli interessi locali per aggirare anche accordi internazionali sul libero scambio. Nonostante ad esempio l'accordo Ceta di libero scambio tra Unione Europea e Canada, il pomodoro ciliegino, che era ben posizionato su quel mercato, è stato bloccato dalla richiesta delle autorità canadesi di importare pomodori senza parti verdi mentre in Cina anche dopo l'accordo sulla Via della Seta resta fermo - prosegue la Coldiretti - il protocollo d'intesa per autorizzare l'esportazione di riso da risotto con la richiesta di ulteriori informazioni da parte del governo di Pechino su quantità, superfici investite a riso in Italia, volumi importati ed esportati e una scheda sui trattamenti. Sull'impiego di particolari prodotti fitosanitari è poi incagliata la trattativa per consentire l'arrivo del riso tricolore anche in India.Altrisono i kiwi, le arance tarocco, le mele e le pere dove vengono richiesti dal paese potenziale importatore assicurazioni sulla assenza di patogeni della frutta (insetti o malattie) non presenti sul proprio territorio con estenuanti negoziati e dossier che durano anni e che affrontano un prodotto alla volta. Problemi ci sono anche per carni e prodotti di salumeria cotti.La Coldiretti evidenzia come l’aspetto assurdo di questa vicenda è che mentre i prodotti italiani sono bloccati, in Italia c'è stata un'invasione di pericolosi insetti estranei al territorio nazionale che hanno rovinato i raccolti nei frutteti e negli orti con danni stimati quest'anno in 250 milioni di euro, per la mancanza di nemici naturali."Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, minaccia dazi sul 50% delle esportazioni agroalimentari italiane in Usa, le frontiere americane - denuncia l'associazione di rappresentanza degli agricoltori italiani - sono da tempo chiuse per la vendita di sementi di grano e carciofo fresco. E sempre nel Nuovo Continente in Brasile servono ancora riscontri per l'autorizzazione all'esportazione di susine provenienti dall'Italia nonostante l'Unione Europea abbia appena siglato l'accordo di libero scambio con tutta l'area Mercosur di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay".Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, evidenzia come "A livello nazionale serve una task-force che permetta di rimuovere con maggiore velocità le barriere non tariffarie che spessi bloccano le nostre esportazioni".