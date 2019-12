Nuove rivelazioni I veterani contro il Navy Seal graziato da Trump: "un malvagio" che poteva "uccidere chiunque" Tra le accuse dei colleghi contro Eddie Gallagher quella di avere sparato contro un bambino di 12 anni. Trump lo scorso fine settimana lo ha ospitato insieme alla moglie nella sua residenza di Mar-a-Lago

Eddie Gallagher

Nuove rivelazioni negli Stati Uniti sul Navy Seal Eddie Gallagher, accusato di crimini di guerra e graziato da Donald Trump. I veterani che prestarono servizio con lui in Iraq, in testimonianze video riportate dal New York Times (Nyt), lo definiscono una persona "tossica", un "malvagio spaventoso" che poteva "uccidere chiunque si muovesse".

Dichiarazioni shock che potrebbero mettere in difficoltà il tycoon, che lo scorso fine settimana ha ospitato Gallagher e la moglie nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, dove sta trascorrendo le vacanze di Natale.

I colleghi di Gallagher, nelle video-testimonianze fornite agli inquirenti del Naval Criminal Investigative Service (Ncis) che indagano per crimini di guerra e pubblicate dal Nyt, accusano il Navy Seal di avere sparato contro un bambino di 12 anni e sostengono che prendesse di mira i civili. "È un malvagio spaventoso", dice Craig Miller, uno dei membri con più esperienza del Team 7 del plotone Alpha, che era guidato da Gallagher. "Sembrava che fosse assolutamente in grado di uccidere chiunque si muovesse", ha detto un altro membro del plotone, identificato dal quotidiano newyorkese come Corey Scott.

Gallagher smentisce le accuse, sostenendo che i membri del plotone vogliano solo infangarlo perché non all'altezza delle sue performance. "La mia prima reazione vedendo i video è stata di sorpresa e disgusto per il fatto che abbiano potuto inventare palesi bugie su di me, ma rapidamente ho realizzato che erano spaventati che venisse fuori la verità sul modo codardo in cui hanno agito in servizio", è la dichiarazione del Navy Seal fatta pervenire al New York Times dal suo legale.

Cecchino e medico, oggi 40 enne, è stato originariamente accusato di omicidio premeditato per avere accoltellato a morte a maggio del 2017 in Iraq un 17enne combattente dello Stato islamico catturato. Nel 2019, durante il processo, il caso rimbalzò sui media conservatori e Trump gli espresse sostegno. A marzo scorso il presidente Usa intervenne per far uscire Gallagher dal carcere e trasferirlo in un ospedale della Marina, dove ebbe maggiore libertà. A luglio il Navy Seal fu assolto dall'accusa di omicidio da una giuria militare, ma condannato per avere posato per una foto accanto al corpo del combattente dell'Isis. Fu allora demansionato, ma il tycoon intervenne di nuovo per annullare quella mossa, con un tweet.

L'intervento di Trump giunse mentre sui media Usa filtrava la notizia che l'allora segretario della Marina, Richard Spencer, aveva minacciato di dimettersi proprio per questo caso, indiscrezione che lo stesso Spencer smentì a novembre: "Ho bisogno di un ordine formale per agire", aveva commentato ai giornalisti. Il 24 novembre Spencer è stato silurato proprio per la disputa legata a Gallagher. Il Naval Criminal Investigative Service ha avviato un'indagine e i membri del plotone sono stati chiamati a testimoniare.