L'incidente al largo della Corsica Collisione navi: macchia davanti alle coste liguri, bonifiche in corso La chiazza oleosa dovrebbe estinguersi entro lunedì. Secondo la Capitaneria, se non muteranno le condizioni meteomarine non dovrebbe raggiungere le coste liguri

Condividi

I controlli antinquinamento dovuti alla collisione tra due navi al largo della Corsica hanno rilevato una macchia davanti alle coste liguri, ma fuori dalle acque italiane. Qui stanno intervenendo i mezzi antinquinamento Castalia Nos Taurus e Bonassola. Presenti in zona motovedette dei comandi territoriali della Guardia Costiera ligure. La macchia oleosa dovrebbe estinguersi entro lunedì e comunque, secondo la Capitaneria, se non muteranno le condizioni meteomarine non dovrebbe raggiungere le coste liguri.

Intanto, si sta dirigendo verso Livorno, proveniente da Civitavecchia, su indicazioni del Ministero dell'Ambiente e a scopo precauzionale, un mezzo disinquinante della Castalia, nel caso in cui il repentino cambiamento del meteo faccia avvicinare la macchia di idrocarburi alle acque del parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Domani un team di esperti e uomini della Capitaneria di Portoferraio ispezioneranno il mercantile Virginia, per valutarne la sicurezza in vista del trasferimento in un porto non italiano. La nave ro-ro Ulisse sta, invece, procedendo con lento moto, assistita da un rimorchiatore verso il porto di Rades (Tunisia).



Aperta inchiesta per disastro ambientale

Il pubblico ministero Fabrizio Givri indaga per la collisione di domenica a Nord della Corsica tra un mercantile e un traghetto tunisino che ha causato perdita di gasolio. Il pm ha aperto un fascicolo per disastro ambientale e inquinamento visto che il carburante fuoriuscito ha raggiunto ilmar Ligure.



Giovedì sera le due imbarcazioni si sono separate autonomamente complice il mare agitato, per questo intorno alla portacontainer Virginia sono state stese panne assorbenti. I mezzi aerei della guardia costiera in attività di monitoraggio hanno riportato, sempre ieri, uno spostamento di alcune macchie, originariamente avvistate a 14 miglia dalle coste savonesi, verso sud-ovest, con relativo allontanamento dalla costa italiana.