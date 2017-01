Incidente Colombia, cede il ponte sospeso: turisti precipitano in una gola profonda 80 metri La tragedia vicino alla citta' di Villavicencio, capoluogo del dipartimento di Meta sulle rive del fiume Guatiquia, 75 chilometri a sudest della capitale Bogota'. grande attrazione turistica, il ponte secondo le autorita' potrebbe essersi capovolto a causa di un sovraccarico nel corso di una affollata tre giorni di fine settimana di vacanza

Almeno sette persone sono morte e altre 14 rimaste ferite quando un famoso ponte sospeso pieno di turisti e' crollato in un'area rurale della Colombia centrale.E' successo ieri vicino alla citta' di Villavicencio, capoluogo del dipartimento di Meta sulle rive del fiume Guatiquia, 75 chilometri a sudest della capitale Bogota'. Grande attrazione turistica, il ponte secondo le autorita' potrebbe essersi capovolto a causa di un sovraccarico nel corso di una affollata tre giorni di fine settimana di vacanza.Funzionari locali affermano che il bilancio delle vittime potrebbe salire, perche' le lesioni subite dalle persone cadute in una gola profonda 80 metri sono state gravi. I vigili del fuoco accorsi per prestare soccorso affermano che i morti comprendono cinque adulti e due minori.