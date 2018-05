America latina Colombia: domani il primo turno delle presidenziali, favorito dai sondaggi Duque

I due rivali Duque e Petro

Alla vigilia del primo turno delle elezioni presidenziali - per le quali il suo delfino, Ivan Duque, è il favorito dei sondaggi - l'ex presidente colombiano, Alvaro Uribe, è coinvolto in una nuova polemica: documenti diplomatici Usa degli anni '90 dimostrerebbero infatti che Washington sospettava che fosse in contatto con il cartello di Medellin, la potente organizzazione di narcotraffico capeggiata da Pablo Escobar.La rivelazione è arrivata dal New York Times, che ha pubblicato nove cablogrammi inviati dall'ambasciata a Bogotà fra il 1988 e il 1995, nei quali si riportano dichiarazioni di altri dirigenti politici secondo i quali Uribe avrebbe preso contatto con la madre di Escobar, perché il narco boss voleva che servisse da legame con l'allora presidente César Gaviria, come contropartita per il finanziamento "in nero" che aveva garantito per le sue campagne elettorali.Uribe ha reagito immediatamente a queste rivelazioni, sostenendo che "è totalmente falso che abbia ricevuto finanziamenti elettorali illeciti" e denunciando che la pubblicazione dei rapporti diplomatici Usa è solo "un trucco sporco" per cercare di influenzare il risultato delle presidenziali, "che confermerà quello delle legislative".Nelle politiche dello scorso marzo, infatti, l'ex presidente è stato rieletto al Senato con il record storico di voti e il suo partito è risultato quello più votato alle due Camere. Ora i sondaggi prevedono che Duque non riuscirà a vincere al primo turno delle presidenziali, ma conta con un vantaggio di 10 punti su Gustavo Petro (ex guerrigliero di M-19, poi sindaco della capitale ed ora esponente di "Colombia umana") in vista del prevedibile ballottaggio del 17 maggio.Uribe, dopo esser stato un duro avversario del narcotraffico, è stato anche il più acerrimo nemico dell'intesa siglata dal governo di Juan Manuel Santos - un altro suo delfino, poi diventato avversario - e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (Farc) nonché promotore del voto per il "no" che si impose, seppure con un margine ridotto, nel referendum sull'accordo di pace, nell'ottobre del 2016.Stando ai media colombiani, queste rivelazioni dell'ultima ora - che del resto non rappresentano un'accusa diretta contro Uribe - non avranno un'influenza decisiva sul voto di domani, quando poco più di 36 milioni di colombiani saranno chiamati alle urne per scegliere un nuovo capo di Stato. La situazione di caos e violenza che ha fatto seguito al disarmo delle Farc, l'arrivo di un'ondata di migranti venezuelani in fuga dalla crisi nel loro Paese, i successivi scandali di corruzione e la crisi economica "peseranno ben più delle ipotesi dei diplomatici americani su quello che più di 25 anni fa era un giovane politico ambizioso", ha commentato il politologo Alvaro De Angelis.Intanto, alla vigilia del voto è giunto l'annuncio che la Colombia diventerà il primo "partner globale" della Nato in America Latina. Lo ha detto il presidente uscente, Juan Manuel Santos. "Formalizzeremo a Bruxelles la prossima settimana - ed è molto importante - l'ingresso della Colombia nella Nato nella categoria di partner globale. Saremo l'unico Paese dell'America Latina con questo privilegio", ha dichiarato in un annuncio in tv."Dopo sette anni di lavoro giudizioso e dedicato, oggi siamo stati accettati a pieno titolo come membri dell'Osce, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico"."Far parte dell'Osce e della Nato migliora l'immagine della Colombia e ci rende un attore più importante sulla scena internazionale".