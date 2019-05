Europee 2019 - La curiosità Come si vota? Dall'Italia il maggior numero di ricerche sulle modalità per eleggere gli eurodeputati Su un totale di 4.124.861 ben 1.002.049 vengono dall'Italia. In particolare spicca Milano (151.251 visite), seguono Roma con 141.935 visite, Napoli (58.428), Rho (49.868) e Torino (36.448)

L'Europa al voto per rinnovare il Parlamento di Strasburgo. E in attesa di avere i risutati ufficiali emergono i primi dati e le prime curiosità. I dati - ancora parziali - riguardanoa quella registrata nell'ultimo appuntamento con le urne, 5 anni fa. In molti paesi ma non in Italia, dove alle 12 l'affluenza è rimasta praticamente in linea con i precedenti del 2014.Ma c'è un "primato" che in queste ore l'Italia sta conquistando: è dal nostro Paese infatti che arriva il maggior numero di contatti sulla paginadel sito dedicato alle elezioni europee.Secondo i dati forniti dal Servizio stampa del Parlamento europeo, addirittura una ricerca su quattro è stata effettuata da pc e smartphone collegati a una rete italiana.Su un totale di 4.124.861 ben 1.002.049 vengono dall'Italia. E il dato è aggiornato alle 18.20.In particolare spicca Milano (151.251 visite), seguono Roma con 141.935 visite, Napoli (58.428), Rho (49.868) e Torino (36.448).