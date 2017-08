Istat Commercio estero: export trimestre +0,6%, giugno -1% Nel secondo trimestre, l'export risulta in aumento dello 0,6%, grazie alla spinta dell'area Ue (+2,3%). L'area extra Ue vede una diminuzione dell'1,4%

A giugno 2017 le esportazioni diminuiscono dell'1% rispetto a maggio, con cali per tutti i raggruppamenti di industrie a eccezione dell'energia (+3,5%), ma aumentano dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Istat.Nel secondo trimestre, l'export risulta in aumento dello 0,6%, grazie alla spinta dell'area Ue (+2,3%). L'area extra Ue vede una diminuzione dell'1,4%. Per le importazioni, invece, a giugno c'è un calo del 2,9% sul mese e un aumento del 9,9% sull'anno, mentre nel trimestre un incremento dello 0,9%. A giugno 2017 "la crescita tendenziale dell'export si mantiene sostenuta e riguarda in misura analoga sia l'area extra Ue (+8,3%) sia quella Ue (+8,2%)", spiega l'Istat; l'aumento dell'import (+9,9%) determinato da entrambe le aree di sbocco (+12% per l'area extra Ue e +8,6% per l'area Ue). Rispetto a maggio, il calo delle esportazioni maggiore verso i mercati extra Ue (-1,5%) che verso l'area Ue (-0,5%).I settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita tendenziale dell'export sono autoveicoli (+19%), sostanze e prodotti chimici (+14,4%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+10,9%) e prodotti delle altre attività manifatturiere (+10%).Mentre tra i mercati di sbocco, sono in "marcata crescita tendenziale" Germania (+8,0%), Francia (+9%) e Stati Uniti (+12,4%). A giugno 2017 il surplus commerciale di 4,5 miliardi (in calo dai 4,7 miliardi di giugno 2016).A giugno l'Istat registra uno scatto delle esportazioni di autoveicoli italiani negli Stati Uniti, che aumentano del 60,8% rispetto allo stesso mese del 2016. Nell'insieme del primo semestre 2017, l'incremento del 21,5%. L'aumento tendenziale dell'export italiano a giugno, si legge nel comunicato, " spiegato per un punto percentuale dalla crescita delle vendite di autoveicoli verso gli Stati Uniti, metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti verso la Germania e macchinari e apparecchi n.c.a. verso gli Stati Uniti". Altri mercati in forte crescita per le vendite di prodotti italiani sono Cina (+32,9%), Russia (+26,8%), paesi Mercosur (+18,9%), Romania (+18,2%) e Spagna (+17,8%).(ANSA).