Bruxelles Ue, von der Leyen presenta il Green Deal per l'Europa: è come lo sbarco dell'uomo sulla Luna La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato il "Green new deal", la nuova strategia di crescita verde per l'Europa

Via libera della Commissione europea al 'Green Deal europeo', la road map che nelle intenzioni dell'esecutivo Ue dovrà portare l'Europa a essere il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e l'Unione europea a diventare leader nella lotta ai cambiamenti climatici. Von der Leyen ha svelato le '50 azioni per il 2050', lista di proposte su vari settori, paragonando il momento storico dell'Ue a quello dello sbarco sulla Luna da parte degli Stati UnitiIl "Patto", primo atto della Commissione di Ursula von der Leyen, prevede un pacchetto di proposte legislative, strumenti finanziari e piani d'azione in diversi settori, per arrivare alla riduzione delle emissioni di carbone, favorire l'economia circolare, e favorire gli 'investimenti verdi' in Europa.Il patto non ha ancora ricevuto il via libera dai leader dell'UE, e al Vertice di domani e dopodomani a Bruxelles, il nuovo presidente del Consiglio europeo Charles Michel spera di convincere i paesi ancora molto dipendenti dai combustibili fossili e in particolare dal carbone, ovvero Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, ad avvicinare le loro posizioni al resto dei partner.La stessa Commissione ammette che la "lotta ai cambiamenti climatici è uno sforzo comune, ma non tutte le regioni e gli Stati membri partono dallo stesso punto". Per questo, un meccanismo di transizione equo supporterà i Paesi "che dipendono fortemente da attività ad alta intensità di carbone, supporterà i cittadini più vulnerabili verso la transizione, fornendo accesso a programmi di riqualificazione e opportunità di lavoro in nuove aree economiche e nuovi settori.La stessa Von der Leyen ha annunciato che proporrà la creazione di un "Fondo di transizione" per aiutare a mobilitare investimenti per 100 miliardi di euro nei prossimi sette anni. anni ", per favorire il passaggio all'economia verde.Il Green Deal europeo copre tutti i settori dell'economia: dai trasporti all'energia all'agricoltura all' industria e richiederà "investimenti significativi" per raggiungere gli obiettivi fissati: la Commissione parla di circa 260 miliardi di euro di investimenti pari all'1,5% del PIL Ue. Ma le ambizioni di Ursula von der Leyen dipenderanno dal denaro che l'UE sarà disposta a mettere sul tavolo: al momento una cifra non c'è, i negoziati sul bilancio pluriennale per il periodo 2021-2027 sono all'inizio e le posizioni restando distanti. All'inizio dell'anno prossimo la Commissione presenterà il suo piano di investimenti 'per una Europa sostenibile', la Banca europea per gli investimenti, e la banca europea per il clima "forniranno ulteriore sostegno".