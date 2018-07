Compravendita senatori, confermata prescrizione per Berlusconi

E' stata confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi che chiedeva l'assoluzione dall'accusa di corruzione.Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria, come chiesto dal Pg, ma l'esito della prescrizione è rimasto inalterato. In base all'accusa, Berlusconi fece avere all'ex senatore Idv Sergio De Gregorio 3 milioni di euro per passare dal centrosinistra al centrodestra votando la sfiducia al governo Prodi nel 2008.