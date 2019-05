Elezioni comunali Città capoluoghi: 6 sindaci al centrosinistra, 5 al centrodestra, uno a M5S e 16 ballottaggi Il Piemonte passa dal centrosinistra al centrodestra, che controlla così tutte le regioni del nord Italia

Condividi

Il terremoto delle europee 2019 produce scosse di assestamento anche per le elezioni amministrative. Il Piemonte passa dal centrosinistra al centrodestra, che controlla così tutte le regioni del nord Italia.Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, il centrodestra strappa al centrosinistra al primo turno i sindaci di Pescara e Pavia e conferma i comuni di Perugia, Vibo Valentia e Urbino.Il centrosinistra conferma al primo turno i sindaci di Firenze, Bari, Modena, Bergamo, Pesaro e Lecce.Il Movimento 5 Stelle è escluso dai ballottaggi nei comuni dove vinse nelle precedenti elezioni: Livorno e Avellino. I pentastellati strapparono al centrosinistra due settimane fa il sindaco di Caltanissetta.Il 9 giugno si terranno ballottaggi tra centrosinistra e centrodestra nei comuni di Campobasso, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Verbania, Vercelli, Prato, Cesena, Ascoli Piceno, Foggia, Rovigo, Livorno. A Potenza e Biella si andrà al ballottaggio tra candidati del centrodestra e di liste civiche. Ad Avellino si andrà al ballottaggio tra candidati del centrosinistra e liste civiche.Nelle precedenti elezioni il centrosinistra vinse in 22 comuni, il centrodestra in 6, Fratelli d'Italia ottenne il sindaco di Potenza, M5s quelli di Livorno e Avellino.Domenica 16 giugno si voterà per il primo turno nei comuni di Cagliari e Sassari. In autunno si voterà per il sindaco di Reggio Calabria.