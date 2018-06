Quasi 7 milioni gli italiani chiamati alle urne Comunali, centrosinistra in testa a Brescia e Ancona. Centrodestra vince a Treviso. In calo M5s Affluenza in calo al 61,19%, circa il 6% in meno rispetto alle precedenti elezioni

Centrodestra in crescita, centrosinistra in arretramento, Movimento 5 stelle in calo. Sembra questa la tendenza emersa dai primi dati sull'esito delle elezioni amministrative che hanno interessato più di 700 comuni tra cui un capoluogo di regione, Ancona, e 19 capoluoghi di provincia.Forte calo dell'affluenza su scala nazionale: ha votato il 61,19%, rispetto al 67,24% delle precedenti elezioni. I dati relativi alle elezioni nella Regione siciliana vedono, invece, una partecipazione del 58,66%.Il centrosinistra è in testa a Brescia - dove sembra riconfermato al primo turno il sindaco uscente Emilio Del Bono con il 54% circa - e ad Ancona con Valeria Mancinelli. Il centrodestra conquista Treviso al primo turno con Mario Conte ed è in testa a Vicenza, Catania e Siracusa.Nei due Municipi di Roma chiamati al voto l'affluenza definitiva è stata del 27,08% (78.511 su 289.912). In particolare, nel III Municipio ha votato il 26,49% degli aventi diritto, mentre nell'VIII si è recato alle urne il 27,94%. In entrambi casi i candidati del Movimento 5 stelle - che con la sindaca Raggi controlla il Campidoglio e 11 Municipi su 15 - non arriverebbero al ballottaggio.Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Sutri, comune del viterbese. Sgarbi ha vinto le elezioni con il 58,79% dei voti.Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale, dove si è votato a Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.----------------------------------------------------------------- Città ORE 23 PREC.----------------------------------------------------------------- BRESCIA 57,44 65,55- SONDRIO 58,03 59,57- TREVISO 59,15 63,25- VICENZA 55,79 62,63- IMPERIA 62,78 66,41- MASSA 62,22 66,75- PISA 58,57 55,77- SIENA 63,08 68,39- ANCONA 54,59 58,19- TERAMO 67,18 74,24- TERNI 59,47 67,52- VITERBO 62,97 67,37- AVELLINO 71,19 76,96- BARLETTA 66,05 74,87- BRINDISI 60,73 67,89Sono stati 760 i comuni chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Gli aventi diritto al voto quasi 7 milioni di elettori (6 milioni 744.087). In dettaglio: 109 comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 20 comuni capoluogo, e 651 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.