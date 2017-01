Concerto U2 sold out, TicketOne cancella 200 ordini e 600 biglietti "sospetti" Biglietti esauriti in pochi minuti. Annunciata seconda data

E' scoccato alle 12.30 in punto il soldout per l'agognato biglietto del concerto degli U2 a Roma il prossimo 15 luglio e Live Nation e TicketOne spiegano nel dettaglio i numeri del sold out del concerto di Roma per dissipare ogni polemica."TicketOne ha provveduto a cancellare circa 200 ordini 'sospetti' e 600 biglietti che sarebbero potuti finire su siti di secondary market sono stati prontamente ricollocati in vendita". Inoltre "TicketOne conferma che sono in corso acquisti di biglietti a campione sui siti di secondary market con l'intento di individuare i soggetti che hanno convogliato i biglietti su tali canali" e potrà procedere alla successiva cancellazione della transazione di acquisto.Dopo le polemiche e le denunce seguite nelle scorse settimane, dopo il caso del concerto dei Coldplay e le defezioni eccellenti, Live Nation e Ticketone presentano cifre e le circostanze della vendita lampo dei biglietti di oggi."I biglietti venduti durante le due fasi di vendita sono stati assegnati a circa 18.000 differenti acquirenti e per la maggior parte spediti ad altrettanti indirizzi di spedizione", spiegano. "Il 92% degli ordini prevede infatti la consegna via corriere con ricevuta di ritiro con una ripartizione bilanciata in tutte le 110 provincie italiane. Il 15% degli acquisti è stato effettuato da clienti stranieri suddivisi in 75 paesi". Inoltre, "ogni cliente ha acquistato una media di 2,9 biglietti"."La scelta di vendere i biglietti via internet continua a dimostrarsi il modo più idoneo per monitorare e tracciare con precisione gli acquisti: nel caso di vendita presso i punti vendita si perderebbe la traccia precisa dell'acquirente e a poco varrebbe richiedere nell'eventualità un nome che potrebbe essere fittizio o comunque non riscontrabile".TicketOne invita i fan e tutti gli appassionati della musica live a non acquistare i biglietti da siti di secondary market, tra l'altro i biglietti potrebbero essere anche falsi o non validi per l'ingresso".E' annunciata nel frattempo una seconda data per il giorno 16 luglio 2017 sempre allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per il secondo concerto saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 23 gennaio. Gli iscritti al fan club ufficiale potranno come sempre accedere ad una prevendita anticipata, dalle 9:00 di mercoledì 18 gennaio alle 17:00 di venerdì 20 gennaio".