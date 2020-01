Nel pomeriggio di domenica il vertice che dovrebbe tracciare una roadmap Conferenza di Berlino sulla Libia, le anticipazioni: nella bozza stop attacchi a impianti petrolio

Angela Merkel, Denis Sassou Nguesso (AP Photo/Jens Meyer)

"Esortare le parti libiche a fermare tutte le ostilità contro le strutture petrolifere" del Paese. È uno dei punti contenuti nella bozza della dichiarazione finale della Conferenza di Berlino, secondo le ultimeriportate da Al Arabiya in un tweet. Ieri la National Oil Corporation libica è stata costretta su pressione del generale Khalifa Haftar a chiudere i terminal petroliferi della Cirenaica.La Conferenza sulla Libia si appresta a chiedere alla parti in conflitto di tenere quest'ultimo lontano dai pozzi petroliferi. Lo afferma anche, riferendo il contenuto della bozza della dichiarazione finale, in cui si ribadisce che Noc è l'unica compagnia autorizzata a vendere greggio. L'appello della Conferenza, che sta per aprirsi nella capitale libica, giunge dopo il blocco alla vendita di petrolio imposto dal generale della Cirenaica, Khalifa haftar.alla fine del vertice di Berlino. Lo apprende l'Ansa da fonti diplomatiche. Angela Merkel chiuderà il summit incontrando i giornalisti insieme al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres."L'Europa deve fare autocritica.Gli europei sono arrivati troppo tardi". Lo dice il premier libico. Il primo ministro Sarraj si mostra deluso anche per le divergenze delle posizioni in Europa sulla questione libica, con la Francia più favorevole al rivale Haftar. "Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l'offensiva di Khalifa Haftar, e che aiutasse a risolvere la crisi attuale". "L'Europa purtroppo ha avuto finora un ruolo molto modesto. Anche se alcuni Paesi hanno un rapporto speciale con la Libia e sono nostri vicini con molti interessi in comune", ha aggiunto Sarraj."Se l'aggressione riprenderà, continueremo a difenderci con forza fino a quando non sarà sconfitta. Noi non abbiamo attaccato nessuno". Lo ha detto alla Dpa il capo del governo di Tripoli, Fayez Serraj, parlando dell'offensiva del generale Khalifa Haftar e di una possibile ripresa degli scontri in caso di fallimento della conferenza di Berlino.La conferenza di Berlino "è una tappa importante" per cementare il cessate il fuoco in Libia. Lo ha detto il presidente turco. "Consideriamo la conferenza di Berlino una tappa importante per cementare il cessate il fuoco e trovare una soluzione politica", ha detto il presidente turco parlando con i giornalisti all'aeroporto di Istanbul prima di partire per la capitale tedesca. Erdogan ha anche invitato a fare in modo che "gli sforzi non siano scarificati ai mercanti di sangue e caos".La "Turchia è fondamentale partner" dell'Italia e dell'Ue "interlocutore cruciale per stabilità regionale. Ribadita responsabilità comune per pacificazione Libia". Lo scrive sui Twitter la Farnesina, riportando contenuti dell'incontro tra il ministro degli Esteri,, e l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu, che si è tenuto a Berlino, dove si apre la Conferenza per la pace in Libia."Il blocco delle esportazioni di petrolio indebolisce la Libia e il popolo libico, una delle poche entrate che ha la Libia per sostenere i suoi cittadini", ha detto Di Maio a Berlino."La premessa di tutto in Libia è il raggiungimento di una tregua stabile. Il cessate il fuoco è il primo atto da consolidare, seguito dall'embargo sulle armi". A dirlo, è il presidente del Parlamento europeo,, in una intervista al Corriere della Sera nel giorno della Conferenza di Berlino. "Troppi attori in campo sono un freno per la pace", spiega Sassoli, che fa sapere che si lavora "al ritiro dei militari stranieri". Sassoli da giorni insiste sulla "necessità di riavviare il dialogo", "il momento è molto delicato - sottolinea- ma a Berlino c'è la possibilità di fare progressi e avviare un processo negoziale".