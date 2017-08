Tradizionale conferenza stampa di Ferragosto del ministro dell'Interno Questione migranti, il ministro Minniti: "Forse sono ottimista ma vedo una luce in fondo al tunnel" Molti gli argomenti affrontati dall'emergenza migranti all'accoglienza, dall'allerta terrorismo alla criminalità organizzata. E sugli incendi di questo periodo lancia un allarme: "C'è un disegno criminale"

Il ministro dell'Interno Marco Minniti (foto Ansa)

"Migranti? Siamo ancora sotto il tunnel: il tunnel è lungo ma io comincio a vedere la luce alla fine. Non so se sono troppo ottimista. L'auspicio è che si possa continuare con l'impegno e la passione civile di un grande Paese che ha affrontato sfide difficilissime in questi anni". A dirlo nel corso della tradizionale conferenza stampa di Ferragosto al Viminale il ministro dell'Interno Marco Minniti. Molti i temi affrontati."Il quadro della migrazioni non è congiunturale ma un fenomeno epocale: i dati ci dicono che abbiamo una lieve flessione rispetto ai dati dello scorso anno. I fenomeni risentono di moltissime variabili, quindi serve cautela per approcciare i dati. Non commentavo i dati con flussi positivi e non li commento ora. Faremo un bilancio poi - ha detto il ministro dell'Interno - Il principio fondamentale è la sicurezza dei cittadini, dobbiamo governare e non subire i flussi".Al momento sono 5 le Ong che hanno sottoscritto il Codice del Viminale. Minniti ha ricordato che due non hanno firmato. "Rispettiamo chi non ha firmato, crediamo ci debba essere rapporto di fiducia tra il dispositivo di sicurezza e salvataggio nazionale e le Ong. Pensiamo che questo rapporto debba andare avanti per il salvataggio di persone nel Mediterraneo centrale; si pone poi la questione delle condizioni di vita, questo è l'assillo personale mio e dell'Italia. Su questo abbiamo lavorato e messo in campo una iniziativa, questo deve essere l'imperativo su cui lavorare insieme al governo libico".A proposito dei rapporti con la Libia Minniti ha annunciato che nelle prossime ore l'ambasciata italiana a Tripoli distribuirà materiale umanitario per la popolazione. "Il traffico di essere umani in Libia è una delle poche cose che economicamente purtroppo funziona e costituisce reddito. Vedrò i sindaci e il governo libico nei prossimi giorni a Roma. L'Ue e l'Italia hanno messo in campo - ha detto il titolare del Viminale - sul terreno dell'accoglienza, circa 200 milioni di euro per accogliere in Libia, dobbiamo lavorare per costruire le condizioni perchè quei soldi siano impegnati per la tutela dei diritti delle persone che sono lì. Su questo terreno si può costruire un rapporto positivo con le Ong. Ci sono le condizioni perchè il Codice sulle Ong richiesto dal Parlamento possa essere completato".