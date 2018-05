Confesercenti, in Italia 105mila venditori abusivi. Evaso un miliardo

Sequestro di merce (Foto archivio Ansa)

Condividi

Il fatturato delle attività abusive del commercio ambulante è stimabile in 1,85 miliardi di euro (16,7% del fatturato complessivo), con un corrispondente mancato gettito fiscale e contributivo valutabile in 967 milioni di euro.È quanto stima l'indagine Anva Confesercenti pubblicata in occasione dell'assemblea dell'associazione.La quota di operatori fuori legge è molto elevata, e stimabile in 15 operatori abusivi ogni 100 regolari (in Campania il dato arriva al 37%).Più della metà delle imprese, 103mila, il 53,5% del totale, sono straniere. Quasi il 50% delle imprese operano al sud del Paese (precisamente 47,3%, la quota per le imprese del totale economia è 33,3%), area in cui incidono sul totale per il 4,5% a fronte del citato 3,1% della media nazionale, mentre al centro nord l'incidenza scende al 2,5%.