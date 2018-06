Assemblea dei giovani imprenditori a Rapallo Confindustria, Boccia: "Basta con la campagna elettorale, è ora di governare" Il messaggio che il presidente di Confindustria Boccia manda al governo M5s-Lega. Il Presidente di Confindustria ha rilanciato le priorità degli industriali su risorse, riduzione del cuneo fiscale, inclusione dei giovani nel lavoro. Quanto alle sanzioni alla Russia, dice che andrebbero tolte ma sottolinea che, come con i protezionismi, la risposta deve essere in chiave europea

È arrivato il momento in cui la politica deve trasformare le speranze in certezze ed è arrivato il tempo in cui le parole devono trasformarsi in fatti, scelte e priorità". Concludendo il convegno di Rapallo, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha auspicato che con le amministrative di domani "finisca la campagna elettorale e si cominci a governare il Paese, le sue complessità. Evitiamo che a settembre si entri in una nuova campagna elettorale, perché a maggio poi ci sono le europee".Boccia ha aggiunto che invece è necessario dibattere "sui fondamentali dell'economia italiana. Ora il Paese va governato. Servono scelte chiare. Non si può dire un giorno una cosa e un giorno un'altra". Sull'Ilva ha ribatito che "è interesse nazionale su cui non si discute" e che "la riduzione del debito pubblico è il primo atto di responsabilità. In questo Paese non si può parlare solo di pensioni, ma di un patto ed equità generazionale".Il Presidente di Confindustria ha rilanciato le priorità degli industriali su risorse, riduzione del cuneo fiscale, inclusione dei giovani nel lavoro. Quanto alle sanzioni alla Russia, dice che andrebbero tolte ma sottolinea che, come con i protezionismi, la risposta deve essere in chiave europea.L'Ilva "è interesse nazionale su cui non si discute", dice Boccia, che ha voluto lanciare un "messaggio chiaro" al Governo e "chi vuole capire, capisca: chi è contro l'industria è contro l'Italia"."Chi è contro l'industria è contro l'Italia, chi vuole capire capisca". Così, applauditissimo, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia chiude la convention dei giovani imprenditori a Rapallo.