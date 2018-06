La disputa Confiscare Lisippo ovunque si trovi: gip Pesaro respinge opposizione del Getty sulla statua

Il Lisippo, statua in bronzo del IV secolo a.C, conosciuta anche come l'Atleta vittorioso ripescato nel 1964 da un peschereccio di Fano al largo di Pedaso, deve essere confiscato "ovunque si trovi". Lo ha ribadito venerdì per la terza volta la magistratura di Pesaro con un'ordinanza di 50 pagine a firma del gip Giacomo Gasparini che ha respinto così l'opposizione alla confisca del Getty Museum di Malibu, che acquistò il reperto nel 1977 per circa 4 milioni di dollari dal commerciante d'arte tedesco Heinz.