Molti ustionati in modo grave Congo, esplode camion cisterna: circa 50 morti, un centinaio di feriti Il camion, partito da Matadi, era diretto a Kinshasa

Una cinquantina di persone sono morte e circa 100 sono rimaste ustionate in seguito alla collisione tra un autocisterna e un veicolo su un'autostrada nella parte occidentale della Repubblica democratica del Congo. Il camion cisterna, partito da Matadi, era diretto a Kinshasa. Non sono chiare le dinamiche dell'incidente. Lo scoppio è avvenuto sulla strada nazionale numero 1 all'altezza del villaggio di Mbuba (provincia del basso Congo) e le fiamme hanno raggiunto case vicine. Secondo Cas-info, che cita la protezione civile, l'autocisterna è esplosa quando la gente si è precipitata a recuperare del carburante."Abbiamo circa 50 morti e un centinaio di persone ha riportato ustioni di secondo grado", ha detto Atou Matabuana, governatore ad interim della provincia del Congo Central, secondo il sito actualite.cd website.Sempre in Congo, ma quella volta a Sange, nell'est al confine col Burundi, il ribaltamento di un'autocisterna aveva già ucciso almeno 230 persone (61 bambini) e ferito quasi 200 altre nel 2010. In quell'occasione le fiamme, oltre a case, avevano raggiunto anche sale cinematografiche dove erano assiepati spettatori di una partita di calcio dei mondiali (i quarti di finale Ghana-Uruguay).