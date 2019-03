Verona Congresso famiglie. Fico: presto evento su quelle arcobaleno. Organizzatori: Di Maio studi la storia

L'evento conclusivo del Congresso di Verona è la marcia della Famiglia. Molti i bambini e le bandiere che recano il disegno stilizzato di una famiglia composta da padre, madre e due figli. Il popolo della famiglia si è radunato davanti alla Gran Guardia, in piazza Brà. Mentre, all'interno del Palazzo sono terminati gli interventi e ci si avvia verso la conclusione dei lavori con musiche e spettacoli."Di Maio studi la storia del Medioevo! È stato invitato a questo Congresso e fa molto male sentire che abbia scelto di insultarci, invece di venire qui ad esporre le sue idee". Così l'organizzatore del Congresso delle Famiglie Toni Brandi ha risposto nel corso del suo intervento al vicepremiere con uno "stile medioevale" i partecipanti alla tre giorni veronese."È molto triste vedere che dei politici non pensano a ciò che è giusto ma agli interessi del proprio partito" aggiunge Brandi. "Le prime sante sono state donne. Si è mai domandato perché? - conclude - È il cristianesimo che ha rivalutato la donna. La storia nel Medioevo l'hanno fatta le donne, filosofe, pensatrici, badesse. Per pietà, informatevi".Tra le associazioni pro famiglia e pro vita "il coordinamento c'è già, speriamo che vada avanti, sicuramente un'azione lobbystica serve". Lo ha detto ai giornalisti il vicepresidente del congresso mondiale delle famiglie, Jacopo Coghe, tracciando un primo bilancio dell'incontro di Verona."Tutto questo clamore mediatico - ha precisato Coghe - negli anni scorsi non c'è stato, c'è stata una forte polarizzazione. Sicuramente adesso c'è una fase politica nuova, ma siamo famiglie, non ci interessa fare politica, ci interessa farla nel senso sociale", ha concluso."Le famiglie non hanno colore politico" ma "alle prossime elezioni europee prenderemo atto di chi è dalla nostra parte e di chi ci insulta" ha affermato Coghe. "In questo incontro - ha proseguito - volevamo parlare alle istituzioni. Abbiamo mandato inviti a tutti, il vicepremier Di Maio non ci ha risposto, altri lo hanno fatto. E il silenzio vuol dire tanto", ha concluso."Non abbiamo bisogno di talebani della famiglia. Abbiamo bisogno di testimoni, della famiglia". Lo dice monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, in un colloquio con Repubblica, in cui condivide la linea del Vaticano. Il Congresso delle famiglie "è un contenitore dove è entrato di tutto - ragiona -. In effetti qualcuno si è spinto un po' troppo in là. Sono contrario alle spinte eversive, danneggiano la sostanza".Il vescovo ricorda che lui ha accettato l'invito al Congresso, dove è stato nella giornata di apertura, per portare il messaggio di Papa Francesco: "È sbagliato parlare di famiglia tradizionale e di famiglia moderna. C'è la famiglia dove ci sono le due componenti, maschile e femminile che generano la vita, i figli. E poi ci sono le altre forme come le unioni civili che hanno un grande valore. Non ci può e non ci deve essere scontro tra questi modelli, ma dialogo e rispetto reciproco". E la 194 sull'aborto? "Ormai è legge, credo sia difficile modificarla -risponde -. Ma ci sono altre strade da seguire per salvare vite". E aggiunge: "Io dico che dal punto di vista giuridicol'aborto è un diritto. Ma dal punto di vista etico e morale è undelitto"."Le famiglie si evolvono,i modelli culturali cambiano. Noi dobbiamo adeguarci". Così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico è intervenutoa Parete (Caserta) sulla vicenda del congresso delle famigliedi Verona. Fico ha annunciato l'organizzazione di un evento sulle "famiglie arcobaleno" alla Camera dei deputati "per le prossime settimane, entro maggio".