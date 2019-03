In migliaia alla contro-manifestazione Congresso famiglie, Salvini: "Sostengo l'Italia che fa figli". Di Maio: "A Verona i fanatici" Il vicepremier della Lega assicura: "Nessun ritorno al passato, non sono qui per togliere diritti. La legge 194 non si tocca". Fico: "Voglio organizzare alla Camera un'iniziativa sull'evoluzione della famiglia, sulle famiglie arcobaleno e per ascoltare le esigenze di tutti"

