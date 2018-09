Congresso a Liverpool Una Gran Bretagna "carbon-free" e una Brexit che protegga i lavoratori: Corbyn infiamma il Labour Corbyn torna a far leva dunque sulla piattaforma economica sintetizzata dal motto del congresso, "Ricostruire la Gran Bretagna". E punta a rompere con "il greed-is-good capitalism" e la deregulation finanziaria che dopo la devastante crisi di 10 anni "l'establishment" ha solo ritoccato, dice

Basta con il capitalismo piu' avido e spregiudicato, i britannici "sono pronti per qualcosa di nuovo", avanti con una "rivoluzione verde" in economia: Jeremy Corbyn infiamma la platea congressuale laburista a Liverpool, indicando alcune linee del programma radicale di un suo ipotetico futuro governo.Ma lasciando di sfondo il tema della Brexit, l'unico sul quale la sintonia con la maggioranza della base ha traballato nonostante il compromesso sulla mozione imposta di fatto ieri al leader che lascia aperta l'opzione di chiedere un referendum bis alla fine dei negoziati con la Ue.Nell'unico passaggio esplicito su questo dossier del discorso di chiusura del congresso a Liverpool, Corbyn ha detto che il partito laburista chiede "una Brexit che protegga il lavoro e l'economia" in Gran Bretagna e "si opporrà'" se questo risultato non dovesse essere garantito nei negoziati sul divorzio dall'Ue che il governo Tory di Theresa May con Bruxelles.Corbyn torna a far leva dunque sulla piattaforma economica sintetizzata dal motto del congresso, "Ricostruire la Gran Bretagna". E punta a rompere con "il greed-is-good capitalism" e la deregulation finanziaria che dopo la devastante crisi di 10 anni "l'establishment" ha solo ritoccato, dice.Tra le alternative ecco l'impegno di creare "400.000 posti di lavoro verdi qualificati", tramite un piano senza precedenti di taglio dell'emissioni di carbonio: -60% nel 2030, zero nel 2050.