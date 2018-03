Consigliere di Putin: la Russia è pronta all'Internet alternativo

Condividi

In un’intervista al canale televisivo russo NTV, il consigliere di Vladimir Putin per la tecnologia dell’informazione, German Klimenko, ha dichiarato che la Russia è tecnicamente pronta allo stacco dalla rete globale internet, anche se il processo non sarà indolore.L’esperto teme che le potenze straniere possano staccare la spina alla Russia alla maniera dell’isolamento informatico della Crimea. Klimenko ha precisato che problemi avranno coloro che hanno i propri domini registrati all’estero.Attualmente in Russia è già operativo un segmento di internet autonomo, creato per le strutture governative. Secondo gli ultimi sondaggi, il 23% dei russi è favorevoli alla creazione di internet autonomo su scala nazionale.