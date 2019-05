MONDO

Stop a piatti, posate e cannucce Consiglio Ue, via libera alla direttiva che dal 2021 vieta plastiche monouso Via libera formale alla direttiva che vieta oggetti in plastica monouso. ​Gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029. "Un grande primo passo per voltare pagina", commenta Greenpeace Europa

Ocse, al mondo solo il 15% della plastica riciclata. Ue: stop a plastica monouso Condividi Il Consiglio Ue ha dato il via libera formale alla direttiva che vieta dal 2021 oggetti in plastica monouso come piatti, posate e cannucce. Anche le aste per palloncini e i bastoncini cotonati in plastica dovranno essere banditi.



Gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029 e le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25% entro il 2025 e di almeno il 30% entro il 2030.



