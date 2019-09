Consiglio di Stato: legittimo referendum Venezia-Mestre Su proposta di legge regionale per rendere i due comuni autonomi

Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del Tar del Veneto del 14 agosto 2018 (n. 864), ha dichiarato "legittimo" il referendum consultivo sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla "suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre".E' stata, infatti, pubblicata oggi la sentenza n. 6236/2019 della Quinta Sezione.Il Consiglio di Stato ha accertato che "non sussistono illegittimità o inammissibilità del procedimento referendario".L'unione tra Venezie e Mestre risale al 1926, durante il fascismo. In passato si sono svolti quattro referendum sulla separazione, nel 1979, 1989, 1994 e 2003, tutti sfavorevoli alla divisione. I primi tre per vittoria del "No". L'ultimo per mancanza di quorum.