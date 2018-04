Ultimo giro Di Maio: no tavolo a 4, sì sostegno non ostile Fi e FdI. Ma Salvini: governo con intero centrodestra Resta il muro contro muro M5s-Lega. Il capo politico 5 stelle ribadisce il suo no a un tavolo a quattro, con Salvini, Berlusconi e Meloni: "E' molto complicato per noi digerire questo scenario". Ma il leader del Carroccio replica: "Tavolo con tutto il centrodestra, altrimenti mi faccio avanti io. E se va male si torna a votare"

E' fumata nera, per il momento, anche dopo il secondo giro di consultazioni tra la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e i partiti premiati dal voto del 4 marzo. "Con Matteo Salvini abbiamo avuto sintonia su vari temi. E' chiaro che ci sia disponibilità a discutere su programmi", ha detto Luigi Di Maio dopo il colloquio a Palazzo Giustiniani, aggiungendo che però "oltre certi limiti non si può andare", quindi niente tavoli "a quattro"."Siamo disponibili - ha proseguito Di Maio - anche a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi" ma "il governo si forma su un contratto firmato da due persone", M5s e Lega. "Con molta onestà vi dico: andremo avanti ma senza pensare a colpi di scena, a Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio al governo senza essere alla presidenza del Consiglio, immaginatevi se M5s potrebbe essere disponibile a ciò"."Con tutta la buona volontà a collaborare nulla per me è perduto e nulla si chiude ma non possiamo andare oltre certi limiti", ha ribadito il capo politico M5s, sottolineando che "se poi mi si chiede di sedermi a un tavolo con tre forze politiche, Di Maio, Salvini, Berlusconi e Meloni per concordare un programma di governo e personalità che vengono dalle singole forze politiche, voi capirete che è molto complicato per noi digerire questo scenario".Immediata la replica del leader della Lega dal Molise. "Non interpreto pensieri altrui, continuo a sperare si riconosca il voto degli italiani che hanno scelto l'intero centrodestra", dice Matteo Salvini. "E' vero che la Lega ha preso più voti, ne sono onorato e orgoglioso. Però un governo lo fai centrodestra e Cinque stelle escludendo il Pd di Renzi e Boschi. Non vorrei ci fosse qualcuno che il governo non lo vuol far partire". "Come Lega stiamo facendo di tutto per dialogare con tutti pur di dare un governo agli italiani", ha concluso.Il leader della Lega, Matteo Salvini manda poi a dire alle forze politiche che "non c'è più tempo da perdere" per il nuovo governo. "O parte il tavolo centrodestra-5 stelle o mi faccio avanti io. Non mi interessano le logiche politiche perché' l'Italia ha fretta". Sulla posizione di Di Maio, che ha ribadito il no a Forza Italia, Salvini ha spiegato che "come Lega stiamo facendo di tutto per dialogare con tutti e varare l'esecutivo. Continuo a sperare che si riconosca il voto degli italiani, che hanno scelto l'intero centrodestra come coalizione vincente. Io proverò fino alla fine su questa linea e, se serve, mi metto in campo direttamente"."O in poche ore se ne esce, o ci provo io ad andare al governo. E se va male si va a votare", dice in modo ancora più esplicito Salvini al termine del suo comizio in piazza a Isernia."Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi", aveva detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con la Casellati. "Confidiamo che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi al tavolo parlando di programmi e non dai posti", ha continuato il leader della Lega. "L'Italia reale sta perdendo la pazienza per consultazioni, veti e contro veti". Salvini, che ha parlato a nome del centrodestra, ha ricordato diversi temi come "la riforma delle pensioni" da fare "con chi è stato premiato dagli italiani e con i secondi arrivati. A dispetto di quello che abbiamo letto sui giornali, speriamo che per reciproca volontà si parli di cose da fare come la crisi, l' Alitalia e la riforma fiscale che sta a cuore anche al Movimento Cinque stelle". "Riteniamo improponibile un governo con chi ha perso", ha concluso."E' evidente che un governo a guida M5s non credo potrebbe avere l'appoggio né esterno, né interno, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia", dice il braccio destro di Berlusconi, Giovanni Toti, che apre invece ad "un governo a guida di un nostro alleato come la Lega". Ed è gelida la replica ufficiale di Forza Italia: "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell'ennesima prova di immaturità consumata a danno degli italiani"."L'Italia oggi è ostaggio del bisogno disperato di Di Maio di sedere sulla poltrona del presidente del Consiglio", dice in serata la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in Molise per la campagna elettorale per le regionali di domenica."Non posso aggiornarvi sull'attività parlamentare perché fino a quando non si forma il Governo le Commissioni non partono. E l'Aula procede a rilento. D'altro canto eravamo stati facili profeti nel dire che dopo la bocciatura della riforma costituzionale formare un Governo sarebbe stato molto complicato per chiunque. Non faccio dunque polemiche: questa situazione era stata largamente annunciata da chi come noi aveva combattuto per quel referendum. Adesso, come abbiamo detto dal primo giorno, tocca ai vincitori delle elezioni. E vediamo se saranno in grado di farcela. Tocca a loro, come diciamo da sempre", dice il segretario dimissionario del Pd Matteo Renzi nell'Enews.