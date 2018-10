Consiglio Ue: Conte tre giorni a Bruxelles, con Merkel il primo incontro cruciale Brexit e migranti i temi del vertice, ma non mancherà la manovra italiana: il tema sta a cuore al premier, che farà leva sui leader dei Paesi membri per ammorbidire, se non piegare, la Commissione europea cui spetta la valutazione del documento. Ma anche a Juncker: "Il caso è sufficientemente grave e la minaccia all'euro sufficientemente grande" affermano fonti Ue fanno

E' sbarcato nel pomeriggio a Bruxelles Giuseppe Conte per la tre giorni del Consiglio europeo e del summit Europa-Asia. Il primo appuntamento, che tiene in fibrillazione i funzionari italiani a Bruxelles, è già di quelli che contano: alle 18.30 il presidente del Consiglio avrà un faccia a faccia con la cancelliera tedesca Angela Merkel.I temi del vertice, Brexit e migrazioni, tengono in teoria sullo sfondo la questione che sta più a cuore a palazzo Chigi in questo momento, l'accoglienza della manovra economica da parte della Ue. Ma Conte ha più volte ribadito di voler far leva sui leader dei Paesi membri per ammorbidire, se non piegare, la Commissione europea cui spetta la valutazione dei saldi e delle misure che l'Italia ha varato nell'ultimo Consiglio dei ministri e condensato nel Documento programmatico di bilancio consegnato a Bruxelles. E che la questione della manovra italiana finirà sul tavolo del Consiglio lo dicono anche fonti Ue, secondo cui Juncker non potrà non parlarne, perché "il caso è sufficientemente grave e la minaccia all'euro sufficientemente grande per preoccupare il presidente della Commissione". Ed è di queste ore. Oettinger, in un tweet, ha successivamente precisato: "Chideremo correzioni".L'incontro con Merkel sarà certamente l'occasione per ricordare alla più importante partner europea che l'Italia è "too big to fail", troppo grande per fallire, quindi uno scontro troppo duro fra Bruxelles e Roma rischia di far male all'edificio europeo nel suo complesso. Per di più alla vigilia di elezioni europee che si annunciano come un passaggio delicato per le forze tradizionalmente al comando dell'Unione, popolari di Merkel in testa.Sul tema delle migrazioni nel vertice europeo del giugno scorso il governo gialloverde ha ottenuto risultati perlopiù sul piano dei principi, come il riconoscimento che chi approda sulle coste italiane approda in Europa. Ma in questi mesi la speranza di Conte, Salvini e Di Maio di ottenere una riorganizzazione delle missioni di salvataggio nel Mediterraneo e del sistema di distribuzione dei migranti salvati dai naufragi non ha fatto significativi passi avanti. E nelle ultime settimane si sono riaccese le tensioni con Berlino sui "charter dei dublinanti" che la Germania vorrebbe rispedire in Italia e soprattutto con Parigi, dopo l'episodio dei migranti riconsegnati clandestinamente dai gendarmi francesi, che avrebbero sconfinato in Italia.Di minore interesse per Roma è la questione Brexit, gestita unitariamente a livello europeo e sulla quale non esiste una posizione italiana distinta da quella dei 27. Quanto al vertice con gli asiatici, che il premier Conte ha anticipato oggi incontrando a palazzo Chigi il presidente sudcoreano Moon Jae-in, potrebbe essere l'occasione per coltivare la relazione speciale con la Cina che in ambienti governativi si spera possa fornire sponde utili sia nel campo degli scambi commerciali e degli investimenti produttivi sia in quello, fondamentale, del collocamento dei titoli pubblici italiani, quindi in funzione anti-spread.Il 'timing' della lettera con la richiesta di chiarimenti che la Commissione europea è pronta a inviare a Roma sulla manovra, dipendera' dall'esito del Consiglio Ue di oggi e domani. Lo scrive il giornale Le Monde, che si chiede se la missiva partira' prima o dopo la missione di Pierre Moscovici in Italia. La lettera, scrive il quotidiano francese, "partira' prima dell'arrivo di Moscovici a Roma, dove e' atteso giovedi' 18 e venerdi' 19, per lasciare spazio al dialogo? O subito dopo?". Secondo le informazioni di Le Monde tutto dipendera' dall'atteggiamento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma anche dei suoi colleghi al vertice Ue il 17 e 18 ottobre a Bruxelles nel quale la Commissione "spera in un sostegno quasi unanime dei leader dell'Unione alla sua linea intransigente". I capi di stato e di governo parleranno principalmente della Brexit, ma discuteranno giovedi' in formato Eurosummit delle riforme nella zona euro. Sara' quella l'occasione per discutere anche della manovra italiana. "Per ora - scrive Le Monde - nessun governo sembra voler intervenire per sostenere la coalizione populista italiana. Ne' il governo portoghese ne' quello greco, apertamente anti-austherity", perche' una scossa sui mercati legata all'andamento dello spread italiano potrebbe destabilizzare anche loro. "Abbiamo gia' acquisito che il bilancio italiano sara' rifiutato dalla Commissione", spiega sempre a Le Monde un diplomatico a Bruxelles. "La Commissione avra' difficolta' a non chiedere un bilancio rettificato", aggiunge un'altra fonte.