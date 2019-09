Ceglie Messapica (Br) Fine vita, Conte: "Giusto riconoscere obiezione di coscienza ai medici" Tra i sogni nel cassetto, abbassare le tasse a tutti

di Tiziana Di Giovannandrea Da pochi giorni, la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando non punibile l'aiuto al suicidio assistito in alcuni casi determinati e chiesto al Parlamento di legiferare sulla materia.Da Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, il premier Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista con il direttore di "Affari Italiani", Angelo Maria Perrino, ha dichiarato che mentre è necessario fare una legge in materia, è anche necessario permettere ai medici l'obiezione di coscienza: "Mentre non ho dubbi esista un diritto alla vita, è da dubitare ci sia un diritto alla morte. Per i medici bisognerebbe riconoscere quantomeno l'obiezione di coscienza", ha detto Conte.Circa ildi, Conte ha precisato di sperare in un secondo mandato del Capo dello Stato in carica perché "serve una persona con le sue qualità". "Non spetta a me" una decisione su chi andrà al Quirinale nel 2022, ma posso dire che vorrei "una personalità come Mattarella", dotata di "equilibrio, esperienza politica, saggia e anche alla mano", "se Mattarella fosse disponibile a un secondo mandato..." avrebbe le qualità elencate.Sulper i parlamentari, Conte ha affermato: "Quello del vincolo di mandato è un tema complicato", aggiungendo: "Attraverso un vincolo più stretto di regolamenti parlamentari si potrebbe impedire il cambio di casacca".Il presidente del Consiglio ha poi spiegato di avere tre: "Il mio sogno nel cassetto? Abbassare le tasse a tutti, contrastare l'evasione, realizzare un'Italia verde". E alla domanda "come vorrebbe essere ricordato, una volta andato in pensione?", Conte ha risposto: "Come una persona che ha compiuto degli errori ma che li ha fatti sempre nell'estrema convinzione di perseguire il bene comune".A proposito dellaConte ha preso l'impegno solenne a non aumentare l'Iva. "L'impegno preso solenne" è di disattivare "le clausole di salvaguardia dell'Iva. E' un capitolo importante" della prossima manovra, "parliamo di 23 miliardi. Li dobbiamo mettere sul tavolo perché non dobbiamo consentire l'aumento dell'Iva". "Stiamo lavorando a qualche rimodulazione - ha aggiunto Conte - ma con beneficio per gli italiani".Il presidente del Consiglio ha poi rilanciato il "" con gli italiani: "Ci stiamo lavorando", ha detto, aggiungendo che ci saranno incentivi a "usare la moneta elettronica, le carte", ma rivolgendosi al pubblico ha precisato: "Questo non significherà che pagherete di più". Il presidente ha parlato di "meccanismi premiali" con "vantaggi in termini di alleggerimento della pressione fiscale".A proposito del cosiddetto '', che vede coinvolto il presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato: "A Trump auguro di poter chiarire quanto prima questa vicenda e gli auguro di poterne uscire al più presto. Glielo auguro personalmente, anche per i rapporti di amicizia personali".