Cerimonia di consegna dei Collari d'oro del Coni Olimpiadi 2026, Conte: "Cortina-Milano grande risultato sistema Italia"

"L'assegnazione dei giochi a Cortina e Milano" è stato uno "tra i momenti più intensi da premier", ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia di consegna dei Collari d'oro del Coni insieme al presidente Giovanni Malagò e al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.Le Olimpiadi e le competizioni sportive internazionali che si terranno in Italia "saranno occasioni irripetibili anche per lo sviluppo sostenibile delle città, costruiremo nuovi impianti" ha aggiunto Conte. La squadra Italia, il gioco di squadra, l'unità di intenti, la chiarezza degli obiettivi condivisi, il fatto di lavorare tutti nella stessa direzione ci hanno consentito di ottenere un grande risultato", ha sottolineato Conte.Siamo qui per celebrare sport italiano che ha vissuto un anno esaltante, non mi riferisco solo al livello agonistico ma anche all'assegnazione di eventi prestigiosi", come quella delle Olimpiadi invernali del 2026, "uno dei momenti più intensi che ho vissuto da presidente del Consiglio: pensate lo sport che potere ha. È stato un momento in cui mi sono sentito particolarmente orgoglioso di essere italiano. È stata una delle più belle pagine che ha scritto il sistema Italia. Il fatto di riuscire a lavorare tutti nella stessa direzione ci ha consentito di raggiungere un grande risultato". Così il presidente del Consiglio."La squadra Italia, il gioco di squadra, l'unità di intenti, la chiarezza degli obiettivi condivisi, il fatto di lavorare tutti nella stessa direzione ci hanno consentito di ottenere un grande risultato", hasottolineato Conte. "Quel giorno è stato uno dei più intensi vissuti", da presidente del Consiglio, ha rimarcato. "Lo sport è fattore di inclusione, di coesione", ha aggiunto. "A voi atleti, grazie", ha concluso. "Incarnate l'Italia migliore, ammirata nel mondo. Il governo c'è e sarà al vostro fianco anche in futuro".