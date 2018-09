Conte all'Onu: su migranti Italia spesso sola, serve responsabilità condivisa

"Da anni l'Italia è impegnata in operazioni di soccorso e salvataggio nel Mar Mediterraneo ed ha sottratto così alla morte decine di migliaia di persone, spesso da sola, come è stato più volte riconosciuto dalle stesse istituzioni europee allorché hanno affermato che l'Italia aveva 'salvato l'onore dell'Europa'". Così il premier italiano, Giuseppe Conte parlando davanti all'assemblea delle Nazioni Unite."I fenomeni migratori con i quali ci misuriamo richiedono una risposta strutturata, multilivello e di breve, medio e lungo periodo da parte dell'intera Comunità internazionale. Su tali basi sosteniamo i Global Compact su migrazioni e rifugiati"."Si tratta -ha continuato il premier- di una sfida che può e deve essere raccolta con un approccio di 'responsabilità condivisa', in una logica di partenariato tra Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi, che tenga conto dell'esigenza prioritaria di garantire la dignità delle persone ma anche con la ferma determinazione di combattere chi questa dignità e la stessa esistenza calpesta con il traffico di esseri umani"."L'Italia è in linea con la Ue sull'Iran. Vanno evitate crisi geopolitiche gravi". Lo ha detto sull'Iran il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi ha incontrato Rohani a margine dell'Assemblea Onu."Ad Al Sisi ho chiesto verità e giustizia e che i colpevoli vengano portati in Tribunale. Al Sisi mi ha dato assicurazioni". ha affermato il Presidente del Consiglio sulla vicenda Regeni dopo l'incontro con il presidente egiziano a margine dell'Assemblea Onu."Quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo amo sempre ricordare che sovranità e popolo sono richiamati dall'articolo 1 della Costituzione italiana, ed è esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l'esercizio della stessa da parte del popolo". Così il premier italiano, Giuseppe Conte parlando davanti all'assemblea delle Nazioni Unite.Ci sarà il reddito di cittadinanza in manovra? "Noi siamo attenti alla giustizia sociale. Ci adopereremo per recuperare 4,7 milioni di poveri". Questa la risposta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interpellato dai giornalisti.