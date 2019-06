"Nomine Ue tengano conto del voto dei cittadini" Ue, Conte: "Dialogo per evitare procedura, ma convinti della nostra politica economica" Nel suo discorso alla Camera il premier ha indicato i punti chiave per il governo in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 giugno a Bruxelles. La "crescita non sia più antitetica alla stabilità" ha detto. Migranti e difesa comune, tra i temi in agenda

"L'Italia auspica per sé, in linea col suo ruolo nella storia, un portafoglio economico di prima linea" nella prossima Commissione europea. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles. Accanto a lui, tra i banchi del governo, il ministro degli esteri Moavero Milanesi e quello della Sanità Giulia Grillo. "La Ue -- ha proseguito - deve decidere non solo da chi ma anche in quale direzione deve essere guidata e queste decisioni devono essere equilibrate e efficaci". E a proposito della possibile procedura di infrazione per l'Italia dice: "Ho avuto modo di affermare anche pubblicamente che siamo tutti determinati a evitarla ma anche che siamo ben convinti della nostra politica economica. Intendiamo mantenere un dialogo costruttivo con l'Ue e questa determinazione la sto rappresentando con chiarezza anche ai vertici europei e ai miei omologhi". E aggiunge: "Essenziale lavorare con autentico spirito europeo all'avanzamento del negoziato verso una tempestiva conclusione, ma senza che ciò si traduca in scorciatoie che conducano ad un bilancio settennale inadeguato alla posta in gioco".A proposito della possibile procedura di infrazione verso l'Italia, ma anche sul "completamento dell'Unione economica e monetaria", crediamo che "l'Eurosummit del 21 giugno debba assumere decisioni non divisive", ha detto Conte.Le nomine saranno "il tema centrale del prossimo consiglio europeo" ed è "di fondamentale importanza che da tale confronto emerga un segnale ai cittadini circa la capacità di tenere conto della domanda di cambiamento dei cittadini" emerso dalle elezioni europee", ha dichiarato Conte.A proposito di crescita il premier sottolinea che i nuovi vertici europei "devono essere all'altezza della posta in gioco nei prossimi anni. Soluzioni sono improcrastinabili e devono svilupparsi in una strategia nuova, che veda la crescita non più antitetica alla stabilità e la solidarietà non antitetica alla responsabilità"."Una governance europea sulle migrazioni, sui rimpatri e di contrasto al traffico illegale di esseri umani", questi i punti che, secondo il premier, l'Unione Europea dovrebbe fare propri. "Realizzare forme minimo di salario europeo. Un budget dell' Eurozona per la stabilizzazione economica, che mettano al riparo da turbolenze. Un impulso concreto per incentivare investimenti pubblici produttivi. Una unione che promuova politiche ambientali per l'economia circolare, senza che ciò incrini l'unità europea. Una adeguata tutela europea dei prodotti agricoli, etichettatura e tracciabilità, rispettosa di imprenditori e consumatori. Miglioramento della cooperazione al contrasto del terrorismo internazionale e del crimine organizzato. Una politica di difesa comune adeguata", ha aggiunto Conte."Il Consiglio europeo si soffermerà sulla situazione tra Russia e Ucraina: i passaporti nelle regioni orientali dell'Ucraina, la perdurante detenzione da parte russa dei marinari ucraini, e all'auspicio che riprendano i negoziati sulle intese di Minks. Dobbiamo lavorare insieme per favorire una distensione e portare i negoziati di nuovo al tavolo. L'Italia intende perseguire un approccio rispettoso dell'Ue, ma convinta che le sanzioni non siano fini a se stesse ma finalizzate a una soluzione della crisi Ucraina", ha detto il presidente del Consiglio.Il premier ha parlato in Aula dopo il vertice di circa un'ora a palazzo Chigi con i vicepremier leader di M5s e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria per discutere della risposta del governo alle richieste della Commissione Europea e cercare di evitare la procedura di infrazione sui conti pubblici.Oggi è previsto anche un pranzo del governo al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre l'informativa del premier sarà ripetuta nel pomeriggio in aula al Senato.