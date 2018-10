Conte all'Ue: "Non ci sono margini per cambiare la manovra" "Abbiamo studiato" la manovra "molto bene", ha scandito il premier, parlando coi giornalisti prima dell'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel in occasione del Consiglio Ue a Bruxelles

Il governo M5s-Lega tira dritto sulla manovra malgrado gli avvertimenti sempre più insistenti dell'Unione europea che si prepara al braccio di ferro sulla prima legge di bilancio dell'esecutivo Conte. E' lo stesso premier a chiarirlo, al suo arrivo all'Europa building per il Consiglio europeo, dopo che i due vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio avevano respinto al mittente le critiche arrivate questa volta dal commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger. "Abbiamo studiato" la manovra "molto bene", ha scandito Conte, parlando coi giornalisti prima dell'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Il margine di cambiamento direi che non c'è: l'abbiamo impostata in un certo modo", ha proseguito. "Io confido in un dialogo costruttivo" con l'Ue, ha risposto Conte a chi gli chiedeva se il governo tirera' dritto anche davanti a una bocciatura da parte Ue. "Sicuramente avremo delle osservazioni - immagino - critiche e ci confronteremo".

Agli altri leader europei, ha assicurato il presidente del Consiglio che domani incontrerà anche il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro olandese Mark Rutte, "porterò il messaggio che abbiamo studiato molto bene la manovra, articolata. E' una manovra per invertire la tendenza verso cui era ormai orientata l'economia italiana. Vogliamo crescere".

Stando a quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi l'incontro con Merkel e' durato circa una ventina di minuti, in formato vis a vis, senza le delegazioni. Merkel ha detto a Conte che sarà presente alla conferenza sulla Libia, in programma a Palermo (parteciperà alla inaugurazione il 12) . Si è trattato - aggiungono le stesse fonti - di un "confronto molto cordiale nel corso del quale è emersa la volontà del presidente di mantenere un dialogo costruttivo sulla manovra".

"Prima di alzare cartellini lasciatecela spiegare", è il ragionamento che si fa a Palazzo Chigi. Ma sono state le dichiarazioni di Oettinger a tenere banco per tutta la giornata. "Il bilancio italiano per il 2019 non è compatibile con gli impegni che esistono nella Ue", ha sostenuto il commissario in un'intervista a Der Spiegel. Oettinger, che si è successivamente corretto spiegando di aver espresso "una opinione personale". Oettinger ha inoltre rivelato che la lettera del Commissario economico e finanziario Pierre Moscovici "arriverà a Roma giovedì o venerdì". "Non ho detto che c'è una decisione della Commissione in merito, né che una lettera di rifiuto sarà inviata giovedì o venerdì", ha poi chiarito.

Intanto, è atteso a Roma l'arrivo del Commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Il senso della missione sua di due giorni​ nella Capitale sembrerebbe la concessione di una seconda chance all'Italia prima della bocciatura della manovra.



Le Monde: il 'timing' della lettera Ue all'Italia dipenderà dal Vertice

Il 'timing' della lettera con la richiesta di chiarimenti che la Commissione europea è pronta a inviare a Roma sulla manovra, dipendera' dall'esito del Consiglio Ue di oggi e domani. Lo scrive il giornale Le Monde, che si chiede se la missiva partira' prima o dopo la missione di Pierre Moscovici in Italia. La lettera, scrive il quotidiano francese, "partira' prima dell'arrivo di Moscovici a Roma, dove e' atteso giovedi' 18 e venerdi' 19, per lasciare spazio al dialogo? O subito dopo?". Secondo le informazioni di Le Monde tutto dipendera' dall'atteggiamento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ma anche dei suoi colleghi al vertice Ue il 17 e 18 ottobre a Bruxelles nel quale la Commissione "spera in un sostegno quasi unanime dei leader dell'Unione alla sua linea intransigente". I capi di stato e di governo parleranno principalmente della Brexit, ma discuteranno giovedi' in formato Eurosummit delle riforme nella zona euro. Sara' quella l'occasione per discutere anche della manovra italiana. "Per ora - scrive Le Monde - nessun governo sembra voler intervenire per sostenere la coalizione populista italiana. Ne' il governo portoghese ne' quello greco, apertamente anti-austherity", perche' una scossa sui mercati legata all'andamento dello spread italiano potrebbe destabilizzare anche loro. "Abbiamo gia' acquisito che il bilancio italiano sara' rifiutato dalla Commissione", spiega sempre a Le Monde un diplomatico a Bruxelles. "La Commissione avra' difficolta' a non chiedere un bilancio rettificato", aggiunge un'altra fonte.