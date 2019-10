"Lotta all'evasione per ridurre le tasse" Conte ai sindacati: "Taglio del cuneo fiscale e sostegno ai redditi delle famiglie" Tra le priorità ricordate dal premier nella prossima manovra economica "un piano di rilancio per il Mezzogiorno; la definizione di una nuova agenda di investimenti nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale"

"Rispetto allo scenario tendenziale dell'aumento dell'Iva, il governo ha predisposto tutte le misure per evitare la stretta sui consumi delle famiglie - che avrebbe comportato un rincaro medio a famiglia di 540 euro l'anno -,evitare l'aumento delle clausole già di per sé ha un forte impatto, che andrà a sommarsi anche alle misure di sostegno ai redditi familiari, come anche il taglio al cuneo fiscale su cui oggi inizieremo a ragionare più dettagliatamente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'incontro con i sindacati."L'incontro di oggi - avrebbe detto Conte nell'incontro in corso a palazzo Chigi - è un'ulteriore occasione di confronto. Ci siamo incontrati il 18 settembre, e in quell'occasione abbiamo discusso delle priorità strategiche per la prossima legge di Bilancio, che è in piena fase di impostazione. Abbiamo anche richiamato alcune nostre priorità, un Piano di contrasto all'evasione affinché tutti paghino le tasse per poter tutti pagare di meno. E' l'unico principio che secondo noi ci consentirà di poter efficacemente alleggerire la pressione fiscale; un piano di rilancio per il Mezzogiorno; la definizione di una nuova agenda di investimenti nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale e, non da ultimo, il potenziamento delle misure a beneficio della sicurezza sul lavoro. Il Quadro economico internazionale si conferma difficile, la guerra dei dazi e le tensioni commerciali sono ormai anche per noi una questione molto attuale".Il premier ha poi parlato di un un piano "di contrasto all'evasione affinché tutti paghino le tasse per poter tutti pagare di meno è l'unico principio che secondo noi ci consentirà di potere efficacemente alleggerire la pressione fiscale". Tra le priorità ricordate dal premier: "un piano di rilancio per il Mezzogiorno; la definizione di una nuova agenda di investimenti nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale e, non da ultimo, il potenziamento delle misure a beneficio della sicurezza sul lavoro."