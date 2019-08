La crisi Conte al lavoro per costruire il nuovo governo. La difficile mediazione tra Pd e M5S Alle 12 le due delegazioni torneranno a incontrarsi a Palazzo Chigi. Continuano i distinguo e le punzecchiature a distanza mentre il lavorio negoziale procede lontano dai riflettori

Condividi

Slitta alle 12 l'incontro sul programma a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd-M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte, previsto in un primo tempo alle 9,30. Conte cerca di ricomporre la frattura tra M5s e Pd che mette in serio dubbio la formazione del governo. Di Maio consegna i 20 punti fondamentali per il MoVimento al premier incaricato e sottolinea: 'O si seguono questi, oppure meglio andare a votare'. E conferma anche la consultazione su Rousseau. Tra le priorità dei grillini non c'è la modifica dei decreti sicurezza cara ai dem, mentre la posizione di vicepremier per il capo politico è quasi ineludibile. 'Basta minacce o salta tutto', dice Zingaretti. 'Se Di Maio ha cambiato idea, lo dica chiaramente' twitta subito Orlando. Conte dice di non aver sentito il 'discorso duro' di Di Maio, e chiede a tutti una rosa di nomi per ciascun ministero. Ma i Dem avvertono: 'Precondizione è un chiarimento'. E Zaia incita il popolo leghista a 'a fare la rivoluzione'.



Zanda (Pd): "Il vero poltronista è DI Maio"

"Un governo serve all'Italia, ma non a qualsiasi costo. Serve un governo solido negli obiettivi condivisi e nella qualità dei suoi componenti". Lo afferma il tesoriere del Pd Luigi Zanda che si scaglia contro il capo politico M5s Luigi Di Maio, sottolienando che "l'ultima uscita di Di Maio rende la scalata per il nuovo esecutivo proibitiva. E si sa che, di proibitivo in proibitivo, le cose possono diventare impossibili". Anche perché "l'intesa sul programma deve essere verificata ancora: è stata rallentata anche dall'iniziale richiesta di Di Maio della vicepresidenza del Consiglio e del ministero dell'Interno". "Vogliamo ricominciare - si domanda Zanda intervistato da Repubblica- con la chiusura dei porti? Con le visite ai gilet gialli? Con la pseudo legittima difesa? Con gli insulti all'Europa e ai magistrati? Con la chiusura di Radio radicale? I 5Stelle e il Pd sono molto diversi, direi che sono alternativi. Se oggi è diventato possibile immaginare un governo insieme, è solo perché bisogna difendere l'Italia dall'attacco alla democrazia parlamentare tentato da Salvini e poi perché la nostra condizione economica e sociale è così grave da rendere molto pericoloso rimanere senza governo. Ma fare un governo con i 5Stelle è una impresa difficile e rischiosa.. "Di Maio - rincara senza mezzi termini Zanda- accusa gli altri di volere le poltrone, ma il poltronista casomai è lui"



Gentiloni: "Aspettando Rousseau. Ma serve accelerazione"

"Non pretendo uno sprint, ma un'accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando rousseau", scrive su twitter il presidente del Pd Paolo Gentiloni.



Non pretendo uno sprint, ma un’accelerazione gioverebbe. Alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica. Aspettando #Rousseau — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) August 31, 2019

"Le frasi attribuite a Roberto Fico dal quotidiano la Repubblica sono destituite di ogni fondamento in quanto mai pronunciate dal presidente della Camera. Allo stesso modo il presidente Fico ieri non ha sentito il presidente incaricato Conte ne' ha bloccato alcun comunicato". Lo precisa il portavoce del presidente della Camera dei deputati.Sulla crisi interviene anche l'ex segretario della Lega, Roberto Maroni, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. "Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il suo errore e' stato fidarsi". .Secondo Maroni la crisi andava gestita in maniera diversa. "Avrei scelto un'altra strada. Dopo le Europee - spiega l'ex leader - e il voto sulla Tav avrei chiesto un Conte bis con la stessa maggioranza ma con la Lega alle Infrastrutture, e magari anche al ministero dell'Economia, nominando Tria commissario Ue". Sull'ipotesi di un governo Pd-Cinquestelle, Maroni sottolinea che, se dovesse nascere, "sarebbe un governo nato casualmente, non per un progetto politico condiviso ma solo per evitare le elezioni, e quindi con una debolezza intrinseca. Paradossalmente - prosegue - rischierebbe di durare tutta la legislatura. per evitare di consegnare l'Italia al nemico Salvini".Ieri la crisi ha vissuto ore altalenanti, con momenti in cui la rottura e le urne sono sembrate vicinissime. "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte che riteniamo imprescindibili. Se verranno accolti bene, altrimenti meglio andare al voto e, aggiungo, anche presto". Il capo politico di M5s Luigi Di Maio parla al termine della consultazione col premier incaricato Giuseppe Conte a Montecitorio. Alza la posta nella trattativa per la formazione di un governo giallorosso, consegnando a Conte un programma che raddoppia, da 10 a 20,per il raggiungimento di un accordo di governo. Venti paletti piantati sul tavolo aperto con Zingaretti.

Così, quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis, le parole di Di Maio, che chiudono le consultazioni di Conte, riportano tutto nell'incertezza.

Orfini reagisce subito: "Incomprensibile la conferenza stampa di Luigi Di Maio. Ha cambiato idea? Lo dica con chiarezza", twitta il vicesegretario Pd. "Parlare di ambiente e chiedere un governo pro impresa significa aver cambiato idea? Chiedere di abbassare le tasse significa cambiare idea? Ribadiamo: contano le soluzioni, non le poltrone" è la replica 5S. A Orfini fa eco poi Graziano Delrio: "I democratici sono impegnati a sostenere lealmente lo sforzo del presidente Conte. Questo sforzo da solo ha già fatto recuperare fiducia nell'Italia. Gli ultimatum di Di Maio al presidente incaricato sono davvero inaccettabili". E reagiscono subito anche le borse: Piazza Affari gira in rosso e lo spread sale.

Tutte le dichiarazioni del capo politico 5S sono improntate a una certa rigidità, almeno nei toni, anche nelle parti non incompatibili con le richieste della controparte Dem. A partire dal dl Sicurezza, per il quale il Pd ha richiesto sostanziali modifiche che vadano nella direzione indicata nei rilievi del Capo dello Stato: "Riteniamo che non abbia alcun senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza - dice Di Maio - vanno tenute in considerazioni le osservazioni del capo dello Stato, ma senza modificare la ratio di quei provvedimenti. Ho detto - aggiunge - che non rinneghiamo questi 14 mesi di governo". Orfini torna così a reclamare con forza l'abrogazione totale dei provvedimenti, in luogo di semplici modifiche.

Prima di Di Maio, a incontrare Conte è stata la delegazione del Pd, guidata dal segretario Nicola Zingaretti, che ha incentrato le proprie dichiarazioni sui capisaldi programmatici del prossimo esecutivo. Zingaretti ha ribadito la necessità del "taglio delle tasse sui salari medio bassi come elemento di giustizia" e per il rilancio dei consumi" e del lavoro "con un vero e proprio piano di investimenti pubblici e incentivi per investimenti privati, le infrastrutture green e per industria 4.0", oltre che a una "rivoluzione del concetto di diritto allo studio, con la gratuità dall'asilo all'università per i redditi medio-bassi".

A giornata quasi finita, la chiosa dei Cinquestelle: "I gruppi parlamentari del Movimento- si legge sul Blog delle Stelle- hanno un ruolo importante e stanno lavorando intensamente in questi giorni per definire un possibile programma di governo, nell'esclusivo interesse degli italiani,poi la parola passerà agli iscritti certificati della piattaforma Rousseau e ci atterremo, com'è ovvio, alla loro decisione". E' proprio Rousseau ad agitare il Movimento. E la manovra odierna di Di Maio pare avere l'intento di convincere anche gli iscritti più riluttanti a dare, quando saranno chiamati a dire la loro, il via libera all'ipotesi di governo M5s-Pd.

Il punto lo mette però Zingaretti: "Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo Governo all'Italia, per una svolta europeista, sociale e verde. Ma basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte" scrive su Twitter.

Le parole del segretario Dem arrivano mentre una delegazione Pd, formata da Orlando e Franceschini, è a Palazzo Chigi da Conte, rientrato dopo aver partecipato alle esequie, a Roma, del cardinale Silvestrini. Un incontro già programmato, si viene a sapere, ma avviene in un momento di ritrovata tensione.

A Palazzo Chigi arrivano anche i 5S Patuanelli e D'Uva. Quasi un'ora e mezza di confronto, nel corso del quale, fa sapere Palazzo Chigi in una nota, si è delineato "un percorso di lavoro basato sulle linee programmatiche" pervenute al premier incaricato da parte delle due forze politiche. Ma il sentimento in casa Pd si esprime qualche minuto dopo in una nota diffusa dall'ufficio stampa del Nazareno: "La precondizione", ora, "per proseguire nel percorso avviato negli scorsi giorni" è un chiarimento sulle parole di Di Maio. Stupore dal M5S, che contesta: "Parlare dei bisogni dei cittadini non è un ultimatum" afferma Patuanelli. "Sul dl Sicurezza diciamo tutti la stessa cosa, anche il Pd" aggiunge D'Uva.

Consultazioni sprint, ma senza Salvini

Dopo le scintille del Senato, il leader della Lega ha disertato il colloquio con Conte e richiamato la piazza leghista a Roma il 19 ottobre contro il nuovo governo. Un'iniziativa che ha diviso il centrodestra: Fdi manifesterà il giorno della fiducia, Fi è fredda.