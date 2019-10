Ricostruzione post-terremoto Conte: decreto sisma segnale importante alle popolazioni del Centro Italia Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza

Taglio del 60% del dovuto per la ‘busta paga pesante’, misure anti spopolamento, accelerazione per le pratiche di risarcimento, autocertificazione per la ricostruzione privata: con l’ok del Cdm al #DecretoSisma diamo un altro importante segnale alle popolazioni del Centro Italia pic.twitter.com/zviWOeB8vm — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 22, 2019

Il Consiglio dei ministri nella notte ha dato il via libera al decreto sul terremoto del Centro Italia. Il decreto legge, approvato su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, introduce ulteriori interventi urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tra le principali disposizioni previste, la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Lo si legge nel comunicato di Palazzo Chigi."Taglio del 60% del dovuto per la 'busta paga pesante', misure anti spopolamento, accelerazione per le pratiche di risarcimento, autocertificazione per la ricostruzione privata: con l'ok del Cdm al decreto Sisma diamo un altro importante segnale alle popolazioni del Centro Italia". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Con il decreto sisma accogliamo molte delle richieste attese dalle popolazioni e provenienti dai territori, a seguito di una fase di ascolto sia sul piano tecnico sia politico, che va avanti da tempo. La sinergia tra tutti gli attori istituzionali è infatti la chiave di successo per questa sfida che dobbiamo assolutamente vincere", scrive Conte su Facebook. "Un passaggio importante quello di ieri, il Parlamento adesso avrà modo di migliorare ulteriormente il decreto. Il Governo continuerà a essere presente e a intervenire per accelerare e semplificare la fase di ricostruzione pubblica e privata", scrive Conte.